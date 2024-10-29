「班班有鮮奶」老師好忙？ 王惠美公開力挺「鮮奶」保護酪農

彰化縣議員陳銌銌質詢「班班有鮮奶」讓老師好忙，縣長王惠美強調，非常支持這個政策，因為彰化就是牛乳生產大縣，有關冷鏈或是冷藏部分，都會找錢來處理與解決。 （取自彰化縣議會網站）

2024/10/29 21:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員陳銌銌在縣政質詢表示，「班班有鮮奶」讓老師好忙，鮮奶保存缺乏冷鏈，保久乳又可能訂不到。縣長王惠美強調，非常支持這個政策，因為彰化就是牛乳生產大縣，有關冷鏈或是冷藏部分，都會找錢來處理與解決，希望除了乳糖不耐症以外，國小學童都喝到最新鮮的國產鮮奶。

陳銌銌指出，明明都說要降低教師的行政工作，但是看看「班班有鮮奶」一上路，光是配送到班，還要利用下課讓學生喝，最後又產生資源回收的問題，學校的志工人力有限，新政策反而造成教學現場班導師的工作，就算是訂保久乳，又不一定訂得到。

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但王惠美馬上指出，縣府非常支持「班班有鮮奶」這個政策，除了台灣鮮奶產量有25％是來自彰化縣，因為台灣酪農2025年就要面對紐西蘭牛乳零關稅的衝擊，如果現在讓學童都喝保久乳，未來就可能接受進口保久乳，這對國產鮮奶是很大的傷害，為了保護國產鮮乳，為了保護彰化縣的酪農，她全力支持中央這個政策。

王惠美強調，目前學校面對的冷鏈或是冷藏的問題，縣府會來協助與解決，如果全校學生人數在100人以下，缺少冷藏設備就補助採購冰箱；如果是人數較多，需要更完善的冷鏈，縣府都會盡力協助，務必讓鮮乳大縣的彰化縣，國小班班都可以喝到國產鮮乳，同時保障在地酪農業的永續發展。

彰化縣是鮮乳大縣，每年都會辦乳牛節來促銷鮮乳。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣是鮮乳大縣，每年都會辦乳牛節來推廣鮮乳。（資料照，記者劉曉欣攝）

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