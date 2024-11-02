基隆11/5修漏停水30小時 近5萬戶受影響

基隆市成功一路的自來水管破漏造成路面龜裂。（圖由陳世豐提供）

2024/11/02 10:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台水一區處為搶修成功一路900毫米漏水，原訂明晚停水施工，因颱風民眾還在整理家園，將改5日晚間8點至7日凌晨2時，停水30小時，共有5個區近5萬戶受影響，水公司並在市區設置10處臨時供水站。

第一區管理處說，成功一路900毫米管線是新山淨水場的主要送水幹管，漏水已造成路面龜裂，搶修施工期間供水影響範圍較大，包括中正區、信義區、仁愛區、中山區和安樂區供水都受影響，影響用戶數約為4萬7193戶，停水2萬7833戶、降壓1萬9360戶。

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影響範圍包括中正區：建國里、正砂里、砂灣里、中船里、信義里、入船里、德義里、正義里、正船里、港通里、義重里、中砂里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：仁德里、兆連里、光華里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、明德里、智仁里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里。仁德里、兆連里、博愛里、和明里、忠勇里、文安里、文昌里、新店里、智仁里、林泉里、水錦里、玉田里、福仁里、花崗里、虹橋里。

中山區：中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、居仁里、新建里、民治里、通化里、通明里。中山里、仁正里、仙洞里、健民里、安平里、安民里、居仁里、新建里。

安樂區：嘉仁里、樂一里、永康里、鶯安里、鶯歌里。

由於影響範圍廣、停水時間長達30小時，希望民眾事先儲水，水公司在市區設置10處臨時取水點，包括仁祥診所旁、孝二路口三軍總醫院29巷口、仁愛國小對面台電公司、老大公廟前、朝棟里光華國宅、成功一路與光二路口、信義國中停車場、東信里里民活動中心、基隆女中信綠里里民活動中心、劉銘傳路口。

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