蘇花路廊匯德隧道11:00搶通 和仁至崇德段今放行2時段

蘇花路廊原定今天中午12點通車，但上午11點就提前搶通，預先到場排隊的車輛魚貫通過。（公路局提供）

2024/11/02 12:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕康芮颱風豪大雨，造成蘇花路廊台9線161.3k匯德隧道北口土方，約1.2萬立方公尺坍方，道路及隧道洞口遭土石流掩埋，公路局東區養護工程分局南澳工務段昨晨風雨稍緩後即動員多部機具進行搶修，日夜搶修不間斷，今天早上11點提前1小時搶通，恢復車輛通行。

7月底凱米颱風才發生高達2萬立方公尺坍方，蘇花匯德隧道北口又被康芮颱風外圍環流近千毫米沖刷，又坍方1.2萬立方公尺，經過公路局全力日夜搶修，今天早上11點開放通行！

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公路局指出，匯德隧道雖已經通車，但土石流造成坍方緊鄰公路，尚急需進行路側土方清運，及排水橋涵入流工及囚沙空間挖掘，以提升公路抗災能力，並配合下清水橋搶修施工交維管制，和仁（154.8K）~崇德（165.7k）路段將實施交通管制，放行時間如下：

11月2日11：00~14：00及17：00~19：00開放通行，和仁、崇德管制站前車輛全數通過後，封閉道路至隔日6：00，夜間管制不開放通行。

11月3日上午6：00至11月4日上午8:00開放通行不管制。

11月4日之後恢復平日08：00~17：00施工管制，管制期間每日放行3次，放行時段：

上午10:00~10:20、中午12:00~13:00、下午15:00~15:20，夜間（17：00~隔日08：00）及假日全天不管制，放行時段內到達管制點和仁（154.8K）、崇德（165.7k）車輛將全數放行。

公路局表示，依照氣象署資料，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，地震及颱風後上邊坡仍在不穩定狀況，各放行時段之前都會先巡查路況，如新增災況不排除有延後放行、暫停放行。

蘇花路廊上午11點提前搶通。（公路局提供）

蘇花路廊匯德隧道口在康芮颱風又造成1.2萬立方公尺坍方，經過日夜不休息搶修，多台怪手多工同時作業下，原定今天中午12點通車，上午11點就搶通。（公路局提供）

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