風災後新北還有3千多戶停電 侯友宜：力拚今天全面復電

新北市長侯友宜今（2）天說，他昨致電台電董事長曾文生，盼增加工班支援新北復電，也感謝曾文生同意並加派人力。（記者黃子暘攝）

2024/11/02 11:50

〔記者黃子暘／新北報導〕颱風「康芮」襲台造成新北市超過16萬戶停電，市長侯友宜今（2）天說，他昨致電台電董事長曾文生，感謝加派人力支援復電，今早台電統計還有3千多戶未復電，不過區長統計數量是加倍，大家都已3天不眠不休盡力搶修，期盼今天全面恢復供電。

有民眾認為颱風過後應該要放「修復假」，侯友宜指出，所有放假一定按照氣象署的停班停課的標準，對於災後復原工作，市府全力以赴並且已在第一時間啟動，希望能夠快速地恢復市容，讓市民能夠恢復到平常的生活。

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侯友宜也說，新北市內交通在颱風過後首日就以恢復正常，是通往台北市的交通有所堵塞，目前還有一些產業道路、小路交通仍要加緊處理，還有很多傾倒的樹木要清理，已責成相關單位在下週一上班日前將市容恢復。

至於有名嘴酸國軍救災兵力「重南輕北」，侯友宜並不認同，他表示，以新北市而言，只要市府有需要，國軍兵力都會支援，救災救護大家都是上下一心，齊力希望快速恢復新北市的市容，謝謝國軍弟兄的辛苦。

立委黃國昌也出席這場市政活動，過程侯、黃二人座位、站位均有距離，雖有握手寒暄、致意，但互動機會並不多。有媒體提問，2026年新北市長選舉是否可能「藍白合」，侯友宜指出，離選舉還非常非常早，歡迎每一個想為新北市做事的人，希望這段時間大家各司其職，新北市人均預算六都最少，盼立委多支持新北市，他抱著感恩的心謝謝大家來幫忙。

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