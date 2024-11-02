蘇花路廊匯德隧道段 遭巨量土石掩埋

蘇花公路匯德隧道附近路段坍方受損。（公路局東工分局提供）

2024/11/02 05:30

康芮強風豪雨 全台多處公路損毀 急搶修

〔記者游太郎、花孟璟、王峻祺、張軒哲、黃佳琳、鄭景議／綜合報導〕康芮颱風帶來強風及劇烈降雨，造成多處道路落石坍方、土石流等災情，蘇花路廊和仁至崇德段匯德隧道也遭巨量土石掩埋；中橫公路宜蘭支線、北橫公路英士段有多處坍方泥流；中橫便道青山路段路基損毀；南橫公路明霸克露橋鋼便橋又被沖斷； 高市桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里再淪孤島等，均已展開搶修。

針對蘇花路廊匯德隧道土石流災情，公路局東區養護工程分局指出，南澳工務段昨晨出動災害搶修團隊，評估坍土方約一萬二千立方公尺（長約二百公尺、寬約十五公尺、平均厚度約四公尺），預定今天中午十二時搶通。

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中橫宜蘭支線搶通 50滯留遊客下山

受豪雨影響，宜蘭縣南澳鄉通往知名碧候溫泉的產業道路，被湍急溪水掏空路基，預計明年才能修復；通往太平山國家森林遊樂區的主要聯外道路宜專一線，有兩處大面積坍方落石阻斷交通，將封園至週日。

康芮也造成中橫公路與中橫宜蘭支線（台七甲線）嚴重災情，谷關工務段指出，台七甲線昨傍晚搶通，滯留梨山五十多名遊客也從宜蘭方向返家；不過，中橫便道青山路段路基損毀，大甲溪溪水暴漲，水淹至路面，中橫便道暫不放行。

另外，中橫梨山往大禹嶺方向，沿線樹木傾倒壓斷電線、電桿眾多，預計二日儘速搶通中橫九十六公里碧綠溪明隧道坍方路段。

明霸克露橋便橋沖毀 桃源3里成孤島

由於高市山區降下豪雨，山區多條道路嚴重受損，其中南橫公路明霸克露橋鋼便橋被沖毀七十二公尺，河床便道也遭沖毀一公里，桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里再淪孤島，搶通時程難估，幸三里都備妥廿天以上存糧，暫無斷糧危機。

中央災害應變中心統計，康芮共造成兩人死亡、五八○人受傷，總計有九九九三件災情，全國動員的防災士、義消、慈濟志工等多達一萬二五五○人。

蘇花路廊匯德隧道附近路段土石流及坍方情況嚴重。（公路局東工分局提供）

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