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    台東釋迦農哽咽求助「救救農民」 蕭美琴指示農業部便利災損認定

    副總統蕭美琴（右二）勘查釋迦受損狀況。（記者劉人瑋攝）

    副總統蕭美琴（右二）勘查釋迦受損狀況。（記者劉人瑋攝）

    2024/11/02 12:20

    〔記者劉人瑋／台東報導〕政府高層今兵分三路前往台東勘災，行政院長卓榮泰視察康芮颱風蘭嶼災損復原情形，農業部次長黃昭欽前往成功新港漁港勘災，副總統蕭美琴則是從台東市的釋迦園出發，一路沿著縱谷各勘災點往北到花蓮。有釋迦農見到蕭美琴忍不住哽咽，懇求救救農民。

    易姓農民表示，這次颱風造成5成以上損害，「現在實在沒有勇氣細看」，近期颱風每吹到果樹，就有一邊的樹根斷裂，因此希望能比照8年前尼伯特風災補助鐵條、穩固樹身，先前多次災害，原本想靠這次回本，再2星期就可以採收，卻被颱風將心血全打壞。

    蕭美琴也立即指示農業部給予農民在災損認定更加便利，同時也透過台東地區農會總幹事李建通確定農民需要補助的農材，也指示農業部協助。

    水稻方面，在步入農業保險後，許多農民還是期待原本的現金救助。蕭美琴表示，關山農民都有參加加強型農業保險，至少有先前收入9成，以此支應即可。但有鑑於受損面積過大，也會增加數個評估點重新評估受損範圍，同時也會影響未來理賠保險金。

    關山農會向蕭美琴匯報水稻嚴重受損。（記者劉人瑋攝）

    關山農會向蕭美琴匯報水稻嚴重受損。（記者劉人瑋攝）

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