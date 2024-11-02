民眾提放颱風修復假 商總許舒博：又沒去搬樹要什麼假？

台北市昨正常上班課，但許多路樹倒塌無法立即復原，不少民眾表示應該放「颱風修復假」。對此中華民國全國商業總會理事長許舒博（見圖）表示「你又沒有去搬樹，你要什麼修復假？」（資料照，商總提供）

2024/11/02 08:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風過境造成許多災情，台北市昨正常上班課，但許多路樹倒塌無法立即復原，不少民眾表示應該放「颱風修復假」。對此中華民國全國商業總會理事長許舒博表示「你又沒有去搬樹，你要什麼修復假？」並稱民眾一講到放假就很開心，這對整體經濟環境並不是好事。

康芮颱風帶來強風大雨，在北北基都會區造成許多樹木傾倒、招牌或屋頂鐵皮被吹落路面，導致交通受阻。昨日民眾冒雨上班上學，不管開車、機車族甚至步行，都宛如「越野障礙賽」，不少人也為此抱怨政府應先清理路面後再讓民眾上班上學，3市市長的臉書昨都被不少民眾留言批評。

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綜合媒體報導，針對有民眾認為台北昨日應該放颱風修復假，許舒博在出席商人節大會暨金商獎頒獎典禮時表示，路樹倒塌是由養工處等專人去處理，民眾又沒有去搬樹，「要放什麼修復假？」他表示「這個社會大家都要努力工作，而不是說放假好像大家很嗨」，但對整個企業、經濟環境也不見得好。

許舒博也提到，如果民眾家裡因為颱風受損，那就自己向公司請假，說今天不上班要整理家園，相信不會有雇主故意去刁難，你家裡被水淹了，然後硬要你來上班這樣子」。許舒博說「你家都沒事，那你說人家都有放，我們要全部一起放，不要這樣。」

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