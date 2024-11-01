為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週六轉涼低溫22度 南北溫差大

    週六（2日）桃園以北、東北部等地有雨，其他地區多雲到晴。（資料照）

    週六（2日）桃園以北、東北部等地有雨，其他地區多雲到晴。（資料照）

    2024/11/01 21:42

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（2日）東北季風增強，桃園以北、東北部等地有雨。各地白天高溫約25至31度，夜晚低溫約22至25度，早晚稍涼，提醒民眾注意天氣變化。

    中央氣象署指出，明天（2日）東北季風增強，迎風面桃園以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，明天清晨新竹及苗栗地區亦有零星短暫雨，因連日降雨，前往山區須留意土石崩坍等危險。

    氣溫方面，明天（2日）桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，預測白天高溫北部、東北部及東部約25至27度，中、南部及東南部為30、31度，而低溫中部以北及東北部為22、23度，其他地區約24、25度。

    天氣風險公司指出，康芮颱風的颱風警報已全部解除，週末回到典型東北季風的天氣型態，風雨逐漸趨緩，這週末東北季風南下，會將颱風殘餘水氣帶往台灣，北部、東部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴。而本週東北季風的影響時間長，預計影響到下週四；溫度方面則轉涼，北台灣感受較為明顯，白天高溫會降到24-27度，花東地區高溫27-29度，中南部溫度就比較熱一些，高溫仍會來到30度或以上，南北之間溫度有較大的差異。

    紫外線方面，明天（2日）基隆市為「低量級」，台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為中量級，台南市、高雄市為「中量級」，其餘縣市均為「高量級」。

    空氣品質部分，明天（2日）東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

    溫度方面，週六（2日）白天高溫約25至31度，夜晚低溫約22至25度，早晚稍涼。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週六（2日）白天高溫約25至31度，夜晚低溫約22至25度，早晚稍涼。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六（2日）基隆市為「低量級」，台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為中量級，台南市、高雄市為「中量級」，其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六（2日）基隆市為「低量級」，台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為中量級，台南市、高雄市為「中量級」，其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六（2日）竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六（2日）竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播