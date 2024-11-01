週六轉涼低溫22度 南北溫差大

週六（2日）桃園以北、東北部等地有雨，其他地區多雲到晴。（資料照）

2024/11/01 21:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天（2日）東北季風增強，桃園以北、東北部等地有雨。各地白天高溫約25至31度，夜晚低溫約22至25度，早晚稍涼，提醒民眾注意天氣變化。

中央氣象署指出，明天（2日）東北季風增強，迎風面桃園以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，明天清晨新竹及苗栗地區亦有零星短暫雨，因連日降雨，前往山區須留意土石崩坍等危險。

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氣溫方面，明天（2日）桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，預測白天高溫北部、東北部及東部約25至27度，中、南部及東南部為30、31度，而低溫中部以北及東北部為22、23度，其他地區約24、25度。

天氣風險公司指出，康芮颱風的颱風警報已全部解除，週末回到典型東北季風的天氣型態，風雨逐漸趨緩，這週末東北季風南下，會將颱風殘餘水氣帶往台灣，北部、東部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴。而本週東北季風的影響時間長，預計影響到下週四；溫度方面則轉涼，北台灣感受較為明顯，白天高溫會降到24-27度，花東地區高溫27-29度，中南部溫度就比較熱一些，高溫仍會來到30度或以上，南北之間溫度有較大的差異。

紫外線方面，明天（2日）基隆市為「低量級」，台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為中量級，台南市、高雄市為「中量級」，其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質部分，明天（2日）東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

溫度方面，週六（2日）白天高溫約25至31度，夜晚低溫約22至25度，早晚稍涼。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週六（2日）基隆市為「低量級」，台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為中量級，台南市、高雄市為「中量級」，其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六（2日）竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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