金門大學28週年校慶大秀AI 愛因斯坦、朱熹穿越來祝賀

國立金門大學歡度28週年校慶，學生搭AI熱潮，請來「愛因斯坦」穿越時空，還用國語向金大祝賀。 （記者吳正庭攝）

2024/11/01 21:44

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學今天歡度28週年校慶，學生搭上AI熱潮，請來「愛因斯坦」、「朱熹」跨時空祝賀，也安排AIGO（機器狗）和校長陳建民趣味互動。陳建民引用美國心理學家馬斯洛所說：「每個人都有無限的潛力，只要不斷追求，就能夠實現自己的夢想」與畢業生、全體師生共勉。

金大「無限希望、無限精彩」校慶典禮在印尼學生與「夢．儀隊」表演中揭開序幕；會中朗讀總統賴清德、副總統蕭美琴賀電。

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陳建民說，28週年校慶的主題設定「2個無限」，其數學符號為「∞」，也就是「無限希望、無限精采」，期望金大希望無窮，未來更會無限精采。他說，人的心胸和視野可以無限大，就是因為人類很渺小，人類要正視萬物的偉大，這也就是虛懷若谷的精神。

他說，金大近幾年設立「混合實境暨電子競技中心」和「智能機器人研究中心」等，積極發展人工智慧和虛擬實境等新興科技，培育數位時代所需人才。他說，金大已完成學生第3宿舍規畫、通過第5所學院的「建設學院」工程籌備、第2所博士班「島嶼產業跨領域永續創新博士班」開始招生、獲教育部通過設立語文與人文創意應用碩士學位學程、企業管理學系增設第3個碩士在職專班。

此外，金大更連續4年獲教育部璀璨雙星計畫約1億元的經費挹注，用以發展以海洋產業、僑鄉連結為主題的教研特色；金大也連續3年獲外交部補助YEEP國外年輕學子交流計畫，協助國際學子融入金門社會。

副縣長李文良說，金大師生一直以來都是縣府重要的人力資源，熱心參與各項地方事務，金大的發展更能為金門帶來能量與熱情，提升金門的發展。行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，肯定金大在教育與地方產業的結合，作出許多貢獻。

金大為展現屢在機器人大賽獲獎實力，也安排以AI為主軸的技術應用，包括「名人賀詞」，技術團隊透過AI技術邀請物理學家「愛因斯坦」、「牛頓」及南宋大儒「朱熹」，分別用國語、閩南語祝賀金大校慶。而AI主題活動的機器狗表演，由智能研究中心與電機工程系團隊設計的「AIGO」仿生機器狗擔綱，對於陳建民問「喜不喜歡金大？」，AIGO還要求必須「All Pass（成績過關）」才願回答，「笑」果十足。

金大主任祕書洪瑛鈞說，此次的AI技術應用，主要也是展現金大在這方面的教學成果，學生在購得仿生機器狗的零件後，透過電腦程式的運作與演算，能夠讓機器狗展現靈活的肢體動作，不僅讓與會者感受到科技帶來的便捷與樂趣，也呼應「無限希望 無限精彩」的校慶主題。

典禮上也頒給汶萊福建會館會務顧問林國欽捐資興學感謝狀，並頒發獲得升等成就獎、研究傑出獎、楊忠禮教學傑出暨教學優良獎、貢獻傑出獎和優秀行政人員等獎項給獲獎教職員工。#

金門大學歡度校慶，安排AIGO（仿生機器狗）和校長陳建民（右）趣味互動。（記者吳正庭攝）

金門大學校慶，校長陳建民引用美國心理學家馬斯洛所說：「每個人都有無限的潛力，只要不斷追求，就能夠實現自己的夢想」與全體師生共勉。（記者吳正庭攝）

金大校慶，印尼學生以「印尼神鷹」為演出名稱，帶來極具異國風情的舞蹈。 （記者吳正庭攝）

金大校長陳建民（中）頒授證書給兩名傑出校友金門縣副議長歐陽儀雄（左）、縣消防局副局長陳國瑋（右）。（記者吳正庭攝）

汶萊福建會館會務顧問林國欽（右）數度捐款給金大，校長陳建民（左）頒發捐資興學感謝狀。（記者吳正庭攝）

金門大學歡度校慶，校長陳建民（右五）與行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左六）等人上台，與前方的「AIGO」齊祝金大生日快樂。（記者吳正庭攝）

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