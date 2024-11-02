飼主非法飼養！美國網紅松鼠「花生」被捕火速撲殺

美國網紅松鼠「花生」已遭撲殺。（美聯社）

2024/11/02 20:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕在網路上有54多萬名粉絲的美國紐約州網紅松鼠「花生（Peanut）」，日前因遭人投訴飼主非法飼養，被紐約州環境保護局突擊搜查帶走，儘管網路萬人請求當局放了這隻松鼠，但是「花生」已遭迅速撲殺。

紐約州環保局和希芒郡衛生局1日證實，已將這隻松鼠和一起被帶回的一隻浣熊安樂死，「10月30日，環保局查獲與人類共處一室的浣熊和松鼠，有造成人類接觸到狂犬病的可能性，此外，一名進行調查人員被這隻松鼠咬，為了檢測狂犬病，兩隻動物已被安樂死，正進行狂犬病檢測」，該局也強調，鼓勵曾經與這些動物接觸的民眾，與醫師諮詢狂犬病疑慮。

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環保局是接到多人匿名投訴，指稱有野生動物被非法飼養在民眾家中，並於10月30日突襲飼主朗戈（Mark Longo）位於希芒郡派恩市的住家，將「花生」和浣熊「佛瑞德（Fred）」帶走，消息傳出，引起網路上萬人為松鼠請命，請求環保當局釋放這隻松鼠，沒想到2天後松鼠就遭撲殺。

朗戈7年前目睹「花生」的媽媽被車撞死，便將「花生」帶回照顧，曾經在牠恢復健康後野放，但是「花生」野放沒多久又帶著傷跑回來，朗戈因此留下牠長期飼養，並常在網路上分享與這隻松鼠互動影片，在Instagram上吸引54萬人追蹤，「花生」也成了網紅松鼠。去年朗戈還開設一家動物庇護所，目前收留了約300隻馬、山羊、羊駝等。

朗戈1日在IG傷心地證實松鼠已遭撲殺，發文寫道「安息吧，我最好的朋友」，同時請網友贊助資金，協助他打「法律戰」告環保局，並支持他的非營利動物庇護所。

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