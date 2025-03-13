中配鼓吹「武統」 賴清德：傷害自己的國家不是言論自由、是犯罪

總統賴清德召開國安高層會議，並於會後舉行記者會，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 14:51

〔記者陳昀／台北報導〕中國配偶「亞亞在台灣」因鼓吹武統，被陸委會廢除居留許可，卻有部分人士認為這是言論自由範疇，對此，賴清德總統今在國安高層會議後記者會受訪回應，鼓吹戰爭、仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家和國人，不是言論自由，是聯合國公民與政治權利國際公約明確規範的犯罪行為，政府為了保護國人、保護國家，該做的事就要去做。

被問及中配談及「武統台灣」言論算是統戰一部分嗎，是否踩言論自由紅線？賴清德回應，鼓吹戰爭、仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家和國人不是言論自由，是聯合國公民與政治權利國際公約所明確規範的犯罪行為，政府為了保護國人、保護國家，應該做的事情就要去做。

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賴清德表示，我們都很清楚台灣是移民社會，多年來有來自世界各地的國人來到台灣，烏克蘭的瑞莎帶著台灣小孩走上體操國際殿堂，剛離開我們、來自美國的彭蒙惠老師用一輩子投身英語教育，來自美國的高柏鎧在籃球上為台灣爭光，來自法國的國際知名科學家白台瑞教授，正帶領台灣學子進行生醫領域的研究。

賴清德強調，不管來自哪裡，或是什麼族群，只要認同這塊土地、熱愛這塊土地，就是這個國家的主人，我們都會歡迎他們，我們也都是一家人；相反的，如果做出傷害國家利益、傷害人民的言論，是不被這塊土地上的國人所接受的。

針對台灣藝人配合中國指稱台灣不是國家，民進黨政府的查處行為被中國國台辦批評「剝奪思想自由」，賴清德也回應，我們很清楚，台灣藝人在中國發展事業，在中國壓力下的確有不容易的地方，但我們也希望在中國發展事業的藝人，能夠尊重國家利益，尊重這塊土地上人民的感情，並珍惜這塊土地曾經生養他們，讓他們具備現在的表演專業，一定要共同珍惜國家、這塊土地，珍惜我們生活的民主自由的方式。至於國台辦的說法，陸委會已有評論，他不再重複。

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