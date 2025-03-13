賴總統：公務員對國家有忠誠義務 清查中國身分證有其必要

總統賴清德召開國安高層會議，並於會後舉行記者會，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 15:03

〔記者陳昀／台北報導〕中共持續誘拉台灣民眾申辦中國身分證、居住證，政府近來清查公務人員持中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，引發部分人士反彈。賴清德今在國安高層會議後記者會表示，軍公教對國家有忠誠義務，特別中國文攻武嚇、統戰滲透越來越嚴重，清查有其必要。

被問及行政部門清查公務員中國身分證，被質疑違憲、逾越現行兩岸條例，賴清德表示，軍公教服公職，對國家有忠誠義務，特別是國家面對來自中國的文攻武嚇、統戰滲透越來越嚴重，在這種狀況下，政府對軍公教人員清查是有其必要，我也聽到不少公務人員反應，認為這是提供機會，讓他們表達對這塊土地的愛。

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陸委會主委邱垂正昨表示，根據兩岸條例規定，國人若取得中國身分依法就必須註銷台灣的身分，就會失去擔任軍公教的資格，政府已經發現公務體系中，確實有人領有中國身分證，為確保國家以及公務體系安全，透過清查的方式，請所有機關及學校確認現職人員均符合任用法規，宣導與清查是政府依法行政的職責所在。

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