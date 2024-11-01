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    康芮颱風夜「粉色巨球」馬路亂滾 網笑翻：還會停紅燈

    粉色巨球在新生橋下的道路上亂滾，引起網友熱議。（擷取自Threads）

    粉色巨球在新生橋下的道路上亂滾，引起網友熱議。（擷取自Threads）

    2024/11/01 23:17

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風挾狂風暴雨襲台，一名網友昨晚（31日）在台北市新生高架橋下道路，竟看見一顆粉色巨球從遠方快速滾來，讓原PO驚呼，「這什麼鬼」。貼文曝光，不少網友也紛紛笑翻，「跑到路口還知道要減速」、「冬至提前的湯圓已到貨」。

    昨晚雨彈轟炸，強風狂吹，台北市區宛如「搖滾區」網友在社群平台Threads發文說，發現一顆超顯眼的粉色巨球在空曠馬路上亂滾，而且接近停止線時還會跟著慢慢減速，讓不少人見狀直呼，「這顆球都知道要停紅燈」、「沒想到還會減速」，不過原PO也相當好奇，這顆球到底是什麼？

    網友熱議紛紛留言說，「我的鼻子離家出走」、「秘月期ball ball」、「有人躲在裡面嗎？昨晚是萬聖節」、「誰家的粉紅泡泡」、「有點像熱氣球脆皮雞蛋糕的」、「最後這球滾來我家門口，被我的仙人掌刺破ㄌ」、「不好意思能告訴我這在哪嗎？看起來我找到我的鼻子了」、「難道我家巷口今天早上看到的那攤粉紅塑膠皮，就是球球本球」。

    網友從遠處看見一顆粉色巨球，讓他直呼「這是什麼鬼」。（擷取自Threads）

    網友從遠處看見一顆粉色巨球，讓他直呼「這是什麼鬼」。（擷取自Threads）

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