桃園龜山A7站周邊人口成長快速 民代促啟動新校、增班計畫

文青國民中小學於112學年度招生，大大紓解大坪頂地區就學壓力。（教育局提供）

2024/11/01 22:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕龜山大坪頂地區樂善、文化、文青等三里，由於人口成長快速，導致文青、樂善、文華等國小已實施總量管制，另龜山區大崗國中能容納學生人數達上限，逼得家長遷移戶籍到林口就讀；議員李宗豪今質詢時要求教育局啟動增班或建新校計畫，紓解各校壓力，同時保障學生受教權不被影響。

李宗豪說，同樣有機場捷運效應，但A7站由於房價只有三重、新莊副都心一半，加上A7合宜住宅進駐，使得A7站周邊是龜山人口增加最快速的地區，其中文青、樂善、文華等三所國小實施總量管制，依戶政資料預計入學的新生與學校可容納學生數落差近百人，大崗國中能容納學生人數也達上限，希望教育局即刻啟動增班或擴校計畫，紓解各校壓力，同時保障學生受教權不被影響。

請繼續往下閱讀...

教育局長劉仲成表示，龜山大坪頂地區因鄰機場捷運，交通便捷，周邊建案林立，就學需求逐漸攀升，市府規劃新建文青國中小，除幼兒園完工招生外，國小校舍還在興建，但從112學年度就開始招收新生，114學年學年度可招收6班。

至於樂善國小為老學校，以往新生只有2班，因應大坪頂地區人口快速增加，114學年度起可招收5班，另文華國小位於大崗、下湖地區，距離機捷A7車站較遠，隨著文青國中小招生，114學年度起，無新生超額問題。

劉仲成說，列入總量管制學校，教育局會請各學校查明申請入學學生居住事實後，再依設籍時間先後順序分發入學，因超額無法就讀者，也會轉介至鄰近學校就學，並視情形補助受轉介學校交通車費用，也持續鼓勵轉介學校發展特色課程，如科技教育、雙語教育等，以提供家長多元就學選擇，但因應家長就近入學需求，教育局啟動增建校舍計畫，包含大崗國中增建12間教室及文欣國小增建20間教室，以滿足該區域就學需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法