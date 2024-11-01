5608新竹-下公館班次一團亂害上學遲到 竟是代駛又司機突離職

5608新竹-下公館（經關東橋）路線今天上午班次一團亂，今天特例不收費。（記者廖雪茹攝）

2024/11/01 23:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹客運今天（1日）起新竹縣經營路線正式結束，改由亦捷科際公司和捷乘客運代駛；其中，5608新竹-下公館（經關東橋）路線，上午班次一團亂，今天特例不收費。

許多家長抱怨，小孩今天上午等5608路線等了很久，公車都沒來，有人等半小時、1個小時甚至2個小時，有學生到學校都9點多了。也有家長說，等到5608路線公車來時，擠上3個人就滿了，搭不上。也有乘客找不到公車站牌，抱怨連連。

請繼續往下閱讀...

新竹區監理所說明，5608新竹-下公館（經關東橋）路線原由亦捷接駛，但因籌備不順臨時改由捷乘代駛，沒想到捷乘招募的司機又突然離職，造成今天尖峰時段6點55分班次未出車，再加上今天雨天塞車多個班車誤點，以及有些火車通勤臨時轉搭公車，乘客特別多。

新竹區監理所說，礙於整個大環境，客運業經營艱辛，司機相當難找，請大家給新的代駛業者一些時間改善，多給予正向鼓勵，監理所該所已請捷乘設法維持通勤尖峰時段的班次，同時努力在這兩天順利僱用到司機，讓5608路線在下週一恢復正常。

監理所同時提醒乘客，5608路線今天起從原本台鐵新竹火車站左邊的新竹客運總站，改在火車站右邊的停靠站。

竹東鎮公所今天也公告提醒，原新竹客運代駛公路客運5608、5614、5615（含支線）、5673路線，自11月1日起改由新業者行駛，新竹站（往下公館方向）上車地點調整至新竹市東區中華路二段415號旁。請乘客特別留意到新的上車地點上下車！

原新竹客運代駛公路客運5608、5614、5615（含支線）、5673路線11月1日起改由新業者行駛，新竹站（往下公館方向）上車地點調整到新竹市東區中華路二段415號旁。（新竹區監理所提供）

原新竹客運代駛公路客運5608、5614、5615（含支線）、5673路線11月1日起改由新業者行駛，新竹站（往下公館方向）上車地點調整到新竹市東區中華路二段415號旁（見圖）。（新竹區監理所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法