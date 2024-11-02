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    他問西門町發展起來的原因？網：看起來像韓國

    網友發現，西門町的人潮跟過去相比似乎越來越熱絡。（資料照）

    網友發現，西門町的人潮跟過去相比似乎越來越熱絡。（資料照）

    2024/11/02 00:28

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕疫情造成許多商圈逐漸沒落，儘管過了幾年，人潮似乎沒有明顯回流。有網友發現，東區人潮已不如10年前，反倒是西門町越來越熱絡，他好奇問，「西門町發展起來的原因是什麼？」

    網友昨在PTT發文表示，東區商圈的人潮已經不如10年前了，有錢人大多都轉到信義商圈去，至於東區現在都是百貨公司和醫美診所，外國人也不會去，反而是十幾年前就很熱鬧的西門町，現在發展的越來越熱絡，甚至也吸引許多外國遊客，成為外國人來台灣必去的景點，因此好奇問，「西門町發展起來的原因是什麼？」

    貼文曝光後，網友留言，「東西輪流而已啦，沒有不衰」、「因為看起來很像韓國」、「樓鳳變旅店」、「老台北回答你，其實中間有衰過差不多10幾年」、「陸客還沒來台那段時間很慘……只比疫情好」。

    有的分析，「西區門戶計畫算是有成功的」、「次文化流行阿 外國人來台灣幹麻逛百貨公司」、「相較之下新崛江、一中街感覺都不太行了」、「中山和西門都有個重點：雙捷運」、「徒步區多，不會被車撞」。

    根據北市觀光傳播局統計，今年截至8月的台北「5大最夯景點」，西門町位居第一，吸引超過2021萬人次造訪，西門町商圈鄰近捷運台北車站、捷運西門站及機場捷運等交通樞紐，還有在地台灣小吃；也是多元流行文化的聚集地，擁有電影、音樂、文創、塗鴉、刺青、街頭表演、動漫及潮流服飾等多元元素，也有許多優質旅宿，成為外國人最愛的台北景點。

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