報好康！台南西拉雅風景區16處借問站來打卡 就送小禮物

遊客與相關識別標誌拍照打卡，標註「我在仙境西拉雅借問站」，即可向「借問站」店家兌換限量小禮物。（西拉雅管理處提供）

2024/11/01 23:59

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處今天（1日）新增3家「借問站」服務據點，西拉雅「借問站」來到16處，即日起推出「你借問、我回禮」活動，遊客到西拉雅任一處「借問站」，與相關識別標誌拍照打卡，標註「我在仙境西拉雅借問站」，即可向「借問站」店家兌換限量小禮物。

西拉雅管理處處長徐振能說，舉凡西拉雅大小旅遊事，在地私房特色推薦，遊客都可以來到借問站大聲的說「借問一下」，借問站店家們將提供最親切的旅遊諮詢服務。

請繼續往下閱讀...

西拉雅16處借問站涵蓋食、宿、遊、購等多元型態，還有曾文水庫觀景樓餐廳、果農之家、東山175咖啡公路崁頭山紅楓咖啡、玉井有間冰舖、新化大坑休閒農場、中埔豆讚莊園咖啡等都是在地最棒的問路好幫手，讓每位旅人充分感受仙境西拉雅業者的熱情接待。

西拉雅管理處指出，新增3處借問站皆以當地新鮮食材為商品賣點，其中台南買記鍋燒意麵緊鄰官田區隆田火車站，湯頭、食材堅持現煮；小歇冰舖簡餐咖啡廳位於南化區台3線旁，與在地小農合作，招牌是義式鮮果冰淇淋；林家小卷米粉位於嘉義縣中埔鄉台18線上，招牌小卷米粉湯、菜圃蛋；期待新朋友的加入，展現人情味，也為西拉雅風景區帶來更豐富、多元的旅遊新亮點。

西拉雅國家風景區有16處借問站，涵蓋食、宿、遊、購等多元型態，圖為台南南化曾文水庫觀景樓餐廳。（西拉雅管理處提供）

西拉雅國家風景區借問站推出「你借問、我回禮」活動。（西拉雅管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法