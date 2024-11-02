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    喊一聲姐會怎樣？被小20歲同事喊名字 她傻眼：跟年輕人有代溝

    原PO認為，自己大新進員工20歲，不應該直接被喊名字。示意圖。（路透）

    原PO認為，自己大新進員工20歲，不應該直接被喊名字。示意圖。（路透）

    2024/11/02 00:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕同事也有分大小？一名女網友抱怨，工作的地方新來一位小她20歲的菜鳥員工，但是新人同事卻都直接喊她全名，讓原PO感嘆，「稱呼一句姐是會怎樣嗎？白眼到都不想一起上班」。貼文曝光，引起網友討論。

    網友近日在社群平台Threads發文，新進員工小了自己快20歲卻都很沒禮貌，需要幫忙時都會直接喊別人的名字，至少都要加一個稱謂，但他竟然連姐都不加，讓原PO大嘆，「說真的我都能生你了，我跟你媽媽年紀應該也沒差多少，有點好奇自己跟年輕一輩的是否有代溝」。

    貼文曝光，引起網友熱議，「真的一堆人欠電的人咧，基本禮貌都不懂」、「有感，現在小朋友都不知道什麼是長幼有序了」、「在科技業的辦公室，基本都會長幼有序，看你在什麼工作環境，越不在乎薪水的人越沒禮貌」、「真的很多人沒大沒小，然後還扯什麼國外都只叫名字，啊這裡就是台灣」。

    另外，網友也認為，「我都跟新進員工說在這裡不准叫哥叫姐，一律叫名字就好。 你在意的話就教清楚，這種職場眉角不要期待新進員工能懂」、「有沒有一種可能是你看起來很年輕，他以為跟你同輩？」、「通常自我介紹有說到自己什麼姐的，我才敢這樣叫她欸，因為被叫姐就生氣的人比想像中還多哦」。

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