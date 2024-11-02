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    月薪5萬爽缺做5年！她卻想離職 網友反應兩極

    女網友在Dcard發文求助，指工作薪水不錯無壓力但還是想離職，引發網友討論。示意圖，非當事人。（圖片擷取自Pixabay）

    女網友在Dcard發文求助，指工作薪水不錯無壓力但還是想離職，引發網友討論。示意圖，非當事人。（圖片擷取自Pixabay）

    2024/11/02 01:00

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕女網友前天在《Dcard》上以「工作很爽但還是想離職」為題發文，分享她在月薪5萬元、工作壓力小、同事友好的環境下仍想辭職的心路歷程，並直言之前的3位同事都因憂鬱症而離職。

    根據貼文，原Po表示，自己每天早上6點上班、下午5點下班，工作間歇忙一陣、不忙一陣，甚至可以在廁所滑手機，主管也不會干涉，而同事也好相處，她也已在公司待了5年。而儘管如此，她最近卻還是越來越想離職，直接表示「或許我不適合這份工作吧」，貼文一出立即引發眾多網友討論。

    有些網友難以理解，認為工作穩定、無壓力的環境已經很理想，留言表示「完全不懂離職的點在哪……」、「請跟我說職缺在哪拜託你了」、「我月領3萬6，也是一陣忙一陣不忙，同事難相處，我才想離職」。

    另網友說，「一天工作11小時。。。」、「看到這工時我就不想去了」、「6點上班才拿5萬，這算爽嗎？」、「庸庸碌碌五年沒有目標，確實很有可能會憂鬱症」、「工作再輕鬆，但沒有成長空間的職業天花板，真的會越來越不開心」。網友反應兩極。

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