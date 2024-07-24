明天國內航班取消、延誤架次出爐！桃園機場取消154架次居冠

受颱風影響，桃園機場明天取消154架次。（資料照）

2024/07/24 19:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕受強颱凱米侵台影響，交通部民航局今天（24日）晚間統計，明天（25日）國內線全部取消，國際線四個機場已有185班次取消，且有11架次將延誤。

民航局截至晚間19時止，彙整各航空公司受凱米颱風的影響，明天（25日）航班規劃如下：

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一、 國內線

原規劃264架次，全數取消：

（一）立榮：全數取消（122架次）

（二）華信：全數取消（112架次）

（三）德安：全數取消（30架次）

二、國際線

桃園、松山、台中、高雄機場原規劃飛航747架次，取消185架次，延誤11架次

（一）桃園機場：原規劃飛航606架次，取消154架次。

（二）松山機場：原規劃飛航40架次，取消10架次，延誤7架次

（三）台中機場：原規劃飛航22架次，延誤4架次

（四）高雄機場：原規劃飛航79架次，取消21架次

民航局指出，後續航空公司會依颱風動態隨時調整，民航局已要求航空公司官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。

民航局提醒，因今天、明天的國內線大多取消，為協助颱風離境後的旅客疏運，民航局已請航空公司預為規劃，做好運能調度。

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