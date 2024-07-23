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凱米颱風亂航班 班機異動一次看

氣象署針對凱米颱風發布陸上警報。（圖由中央氣象署提供）

氣象署針對凱米颱風發布陸上警報。（圖由中央氣象署提供）

2024/07/23 14:47

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風來襲亂航班，國內外多家航空公司今（23日）宣布班機異動情況，時間橫跨23至25日。

今天（23日）的異動航班，華信航空取消「台北往返台東」AE395、AE396、「高雄往返花蓮」AE7931、AE7932班機。

明天（24日）的異動航班，台灣虎航「桃園-首爾仁川」IT602提前至當地晚間7點起飛。

樂桃航空取消「桃園往返大阪」MM027、MM028、「桃園往返成田」MM625、MM627、「桃園往返名古屋」MM727、「桃園往返東京」MM860、「桃園往返沖繩」MM927、MM928班機。

後天（25日）的異動航班，台灣虎航「首爾仁川-桃園」IT603提前至當地時間7月24日晚間11點30分起飛，且航班編號調整為IT2603。

樂桃航空取消「桃園往返成田」MM620、MM622、「桃園往返名古屋」MM722、「桃園往返東京」MM859、「桃園往返沖繩」MM923、MM924。

台灣虎航表示，颱風走向詭變多端，關於沖繩地區之往返航班，亦請密切注意後續相關資訊更新，其餘航班不受影響。

實際航班起降將依天氣狀況調整，各航班的異動及最新離到時間，以各家航空公司及各機場公佈為準。

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