為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米來勢洶洶 高市近300所校園開放臨時停車

高雄市副市長李懷仁今早與教育局、水利局人員前往旗津視察防颱工作。（高雄市教育局提供）

高雄市副市長李懷仁今早與教育局、水利局人員前往旗津視察防颱工作。（高雄市教育局提供）

2024/07/24 12:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕中颱凱米侵台，高雄市今（24）日停班停課，全市開放校園、社區中心等309處所開放臨時停，其中校園開放停車處近300所，至恢復上班日的上午6點30分止，高雄市副市長李懷仁今早也前往旗津視察抽水機、閘門及旗津國中老舊校舍工程防颱整備情形。

高雄市教育局提出，茂林、甲仙、那瑪夏、六龜、桃源等區各級學校，應依「高雄市政府教育局因應山地易孤立地區學校避險計畫」啟動各校避險方案，也要求學校應依高雄市政府颱風豪雨車輛臨時停放實施要點規定，自市府災害應變中心發布停止上班上課時起，開放學校供民眾停車，至恢復上班日上午6時30分止，相關處所可上網（ https://reurl.cc/4rkqZR）查詢。

李懷仁今早也前往旗津地區視察，教育局表示，颱風來襲前已函請各校加強工區相關防災措施，如施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固，工區及周遭排水設施清理保持暢通，所有防汛缺口均應予確實封堵等。

7月23日再次要求各校加強防救災整備工作，請各校加強暢通校園排水系統及清掃學校人行道與周邊場域之落葉、垃圾雜物等。

水利局表示，為預防淹水已擬妥相關短期因應方案，於7月19日夜間起完成堆置沙包阻擋回流水路，並增設移動式抽水機提高排水效能，但今天適逢颱風低壓及降雨影響，將視降雨情形機動移除沙包及抽水設備，以利逕流宣洩。

水利局說明，2023年向內政部國土管理署爭取補助，日前已核定經費5700萬元，辦理旗津廟前路、大關路30巷、發祥街、慶富造船廠旁及上竹漁港等地區設置防潮閘門及抽水機等設備，已於今年7月開工，預計於今年12月完工，再配合海洋局海堤加高，將大幅改善每年旗津大潮積水的影響範圍。

高雄市副市長李懷仁了解旗津國中老舊校舍工程防颱整備情形。（高雄市教育局提供）

高雄市副市長李懷仁了解旗津國中老舊校舍工程防颱整備情形。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹縣橫山今晨417戶一度停電 新豐鳳坑村13鄰傳停電也陸續修復
2024/07/24 11:48

竹縣橫山今晨417戶一度停電 新豐鳳坑村13鄰傳停電也陸續修復
漢光期間凱米颱風迫近 花東第二作戰區調配救災兵力
2024/07/24 11:56

漢光期間凱米颱風迫近 花東第二作戰區調配救災兵力

Ropeg應用方式 AOP、藥華藥想法不同
毛寶貝也要防颱！新北動物之家清水溝、加強門窗固定
2024/07/24 11:52

毛寶貝也要防颱！新北動物之家清水溝、加強門窗固定
凱米來勢洶洶 台電高雄區處動員百人百機待命
2024/07/24 11:57

凱米來勢洶洶 台電高雄區處動員百人百機待命

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/24 01:21

凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播