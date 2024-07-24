凱米來勢洶洶 高市近300所校園開放臨時停車

高雄市副市長李懷仁今早與教育局、水利局人員前往旗津視察防颱工作。（高雄市教育局提供）

2024/07/24 12:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕中颱凱米侵台，高雄市今（24）日停班停課，全市開放校園、社區中心等309處所開放臨時停，其中校園開放停車處近300所，至恢復上班日的上午6點30分止，高雄市副市長李懷仁今早也前往旗津視察抽水機、閘門及旗津國中老舊校舍工程防颱整備情形。

高雄市教育局提出，茂林、甲仙、那瑪夏、六龜、桃源等區各級學校，應依「高雄市政府教育局因應山地易孤立地區學校避險計畫」啟動各校避險方案，也要求學校應依高雄市政府颱風豪雨車輛臨時停放實施要點規定，自市府災害應變中心發布停止上班上課時起，開放學校供民眾停車，至恢復上班日上午6時30分止，相關處所可上網（ https://reurl.cc/4rkqZR）查詢。

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李懷仁今早也前往旗津地區視察，教育局表示，颱風來襲前已函請各校加強工區相關防災措施，如施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固，工區及周遭排水設施清理保持暢通，所有防汛缺口均應予確實封堵等。

7月23日再次要求各校加強防救災整備工作，請各校加強暢通校園排水系統及清掃學校人行道與周邊場域之落葉、垃圾雜物等。

水利局表示，為預防淹水已擬妥相關短期因應方案，於7月19日夜間起完成堆置沙包阻擋回流水路，並增設移動式抽水機提高排水效能，但今天適逢颱風低壓及降雨影響，將視降雨情形機動移除沙包及抽水設備，以利逕流宣洩。

水利局說明，2023年向內政部國土管理署爭取補助，日前已核定經費5700萬元，辦理旗津廟前路、大關路30巷、發祥街、慶富造船廠旁及上竹漁港等地區設置防潮閘門及抽水機等設備，已於今年7月開工，預計於今年12月完工，再配合海洋局海堤加高，將大幅改善每年旗津大潮積水的影響範圍。

高雄市副市長李懷仁了解旗津國中老舊校舍工程防颱整備情形。（高雄市教育局提供）

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