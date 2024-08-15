柯文哲假帳案》2證人轉被告 端木正200萬交保、李文娟150萬

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金申報不實案，李文宗（前右）、端木正（後右）移送北檢複訊。（記者王藝菘攝）

2024/08/15 06:02

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金申報不實風波，台北地檢署為保全證據，昨指揮調查局執行搜索、約談，檢方漏夜偵訊後，今凌晨諭令會計師端木正200萬交保、木可公關公司負責人李文娟150萬交保，且均限制出境出海並配戴電子監控設備

另端木正的助理陳韋瑄曾經手相關政治獻金申報、木可公司會計人員何璦廷則負責為木可作帳等，檢調單位調閱資料後認為陳、何涉有重嫌，將2人從證人身分轉為被告，其中陳韋瑄訊後無保請回、何璦廷50萬交保。

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證人戴利玲、李文宗請回

至於尼奧、時樂公司負責人戴利玲，及時任競總財務長李文宗（李文娟的胞兄），以證人身分被約談，2人訊後均請回。

柯文哲陷入總統大選政治獻金「假帳」風波，先是被爆出競選經費透過多筆「授權金」方式流入木可公關公司，金額約1300萬元；後來又被質疑政治獻金申報不實，曾承辦民眾黨選舉活動的尼奧、時樂公司，日前表示沒有收到申報資料的支出款項，3筆加起來916萬元等。

對此，北檢因考量此事攸關公眾利益，12日主動分「他」字案，交由檢肅黑金專組檢察官偵辦。

承辦檢察官唐仲慶、郭建鈺昨指揮調查局北機站，兵分7路前往木可、時樂、尼奧公司，及李文娟、戴利玲住處、端木正會計事務所等7處進行搜索、調取相關單據，並約談李文娟、端木正、戴利玲、李文宗等6人到案說明。

木可公關公司負責人李文娟。（記者王藝菘攝）

木可公司會計人員何璦廷。（記者王藝菘攝）

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