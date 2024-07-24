毛寶貝也要防颱！新北動物之家清水溝、加強門窗固定

新北市各動物之家加強防颱工作，清掃水溝，防止腐葉枯枝阻擋水道，降低淹水風險。（記者賴筱桐攝）

2024/07/24 11:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕凱米颱風來襲，各地風雨逐漸增強，為確保毛寶貝安全，新北市各動物之家已做好樹木修剪、水溝清掃、屋頂門窗固定等防颱準備，並擬定輪值表，安排人員24小時輪班留守，必要時將收容犬、貓疏散至避難處；另外，新北市約有7萬餘棵行道樹，均已完成疏枝修剪或加固工作。

動保處長楊淑方表示，新北市多數動物之家地處山區，為維護人員及園區動物的生命安全，颱風來臨前，動物之家工作人員集體動員，修剪園區內過長樹枝，避免強風折斷樹枝，並清掃水溝，防止腐葉枯枝阻擋水道，降低淹水風險。

請繼續往下閱讀...

另外，加強門窗固定，妥善移置車輛，避免樹木傾倒，危及屋舍安全或壓迫電線。為因應緊急狀況，各動物之家及動保處安排人員24小時輪班留守，掌握颱風動態，及時回報災情，必要時將動物疏散至緊急避難處，守護毛寶貝安全。

瑞芳動物之家位於瑞芳區靜安路4段，目前正在施作動物之家建築物新建工程，因應颱風來襲，已加強防汛作業，工區圍籬、支撐架等設施加強固定，為維護收容動物安全，也加固圍網棚舍，清理排水設施，避免大量雨水造成積水。

另外，市府綠美化環境景觀處表示，新北市約有7萬多棵行道樹，為避免影響交通視線及行車安全，已進行樹木巡檢、修剪與支架調整等整備工作，降低樹木傾倒機率，保障市民安全。

景觀處表示，颱風來襲前加強樹木巡檢，進行疏枝修剪或支架加固，針對影響行車視線的枝葉立即移除，今天也派員加強巡查。民眾若發現路樹傾倒或斷枝影響車輛通行或公共安全時，可撥打1999市政專線通報。

因應颱風來襲，新北市動物之家的門窗加強固定，避免強風吹壞玻璃。（動保處提供）

瑞芳動物之家目前進行改建工程，戶外堆置沙包，避免大雨積水。（動保處提供）

颱風來襲前，新北市的行道樹加強固定或疏枝修剪。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法