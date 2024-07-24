凱米侵台 劉世芳籲：準備3天份糧食及飲用水

總統賴清德（左）24日在行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳（右）等人陪同下，視察凱米颱風中央災害應變中心第五次工作會報，兩人在會中交換意見。（記者廖振輝攝）

2024/07/24 11:48

〔記者陸運鋒／新北報導〕凱米颱風侵台挾帶強烈雨勢，總統賴清德、行政院長卓榮泰今早坐鎮中央災害應變中心，內政部長、中央災害應變中心指揮官劉世芳表示，除金門縣，各縣市政府均已停止上班上課，呼籲民眾做好防颱工作，準備3天份的糧食、飲用水，並減少不必要的外出，或從事觀浪、登山等戶外活動，以免發生危險。

劉世芳指出，凱米颱風為近年罕見，最高降雨量可能高達1800毫米以上，特別是中南部山區雨量驚人，農業部將發布紅色土石流警戒及黃色警戒，各縣市政府務必審慎因應，落實預防性疏散撤離及收容避難工作，另請國防部協助地方政府執行，對於慢性病患如洗腎患者、孕婦或身障者等特別需求者，優先執行撤離。

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劉世芳說，目前颱風暴風圈已進入陸地，將帶來強風豪雨，請各部會加強災情查察及通報作業，各地方政府如有傷亡，應立即通知中央災害應變中心，各地方災害應變中心定時與所轄離島或偏遠鄉鎮市公所進行通訊聯繫，掌握相關情資，確保通訊暢通，預先規劃通訊中斷的替代措施及因應對策。

此外，劉世芳指示，對於強風可能導致停水停電，電信損害以及交通中斷，有災害將全力搶修，盡速恢復民眾正常生活，並注意救災人員自身安全。

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