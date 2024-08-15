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    感染症專家黃立民：流感全年化 免疫負債持續到明年底

    黃立民醫師表示，流感疫情全年化，夏季也出現流行。 （台灣感染症醫學會提供）

    黃立民醫師表示，流感疫情全年化，夏季也出現流行。 （台灣感染症醫學會提供）

    2024/08/15 05:30

    〔記者林惠琴、蔡淑媛／綜合報導〕流感疫情全年化，根據衛福部疾管署統計，今年流感併發重症已累計一二四七例，超過去年全年個案數，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民坦言「怵目驚心」，研判主要受到新冠疫情的免疫負債效應影響，預估要等到明年底才會恢復常態。

    重症累計1247例 超越去年全年

    黃立民指出，在新冠病毒流行期間，人人落實戴口罩、勤洗手等措施嚴格防疫，免疫系統沒有機會接觸到其他病毒，缺乏刺激生成免疫力，導致回到生活常態後，出現免疫負債的情況，多種傳染病疫情大爆發。

    今年夏天氣溫炎熱，但四周仍不時傳出咳嗽聲，流感確診人數也讓不少醫師直言，與往年不一樣。黃立民提到，夏天流感疫情與冬天一樣嚴重，出現「流感全年化」現象，就是免疫負債效應，預估至少要等到明年底才會回到常態。

    台灣感染症醫學會理事長張峰義也指出，流感現已全年化，夏季也要提高警覺；流感疫苗接種後約二至三週才能生成足夠抗體與免疫力，若到疫情高峰期才接種，當下仍暴露於感染風險中；不同種類流感疫苗有不同效力。

    8歲女童遊日感染腸病毒

    日本腸病毒疫情也正肆虐，八歲女童上週六與家人到大阪旅遊後發燒、吃不下，手腳及口腔長水泡越洋求醫，台中小兒科醫師施勝桓視訊診斷懷疑感染腸病毒，提醒先服用備用藥物，多喝水、不要抓破水泡，注意重症前兆，也提醒國人出國注意防疫。

    施勝桓指出，近日門診有不少出國旅遊返台的幼童，出現腸病毒症狀。腸病毒除在國內流行，周邊國家日本、韓國、泰國、新加波、越南等也在流行，日本腸病毒疫情嚴重，一週的通報感染人數超過三．六萬，再兩週就要開學，要當心疫情再度爆發。

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