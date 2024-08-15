自由日日Shoot》家長爆料幼兒綁竹椅2~5小時 竹縣私托致歉、無限期停業

家長將孩子從托嬰中心帶回家後，驚見雙腿上有明顯條狀的瘀青傷痕。（新竹縣議員歐陽霆辦公室提供）

2024/08/15 05:30

〔記者廖雪茹、黃美珠／新竹報導〕新竹縣道禾集團旗下的托嬰中心被家長爆料，「小孩被綁在竹椅上一天至少兩個小時」，老師們還會「羞辱」孩子，相當離譜。道禾集團發言人董姓特助昨下午坦言管理疏失，已提自主停業三個月改善計畫，但該集團昨晚又發聲明，指校務會議有重大決議，將向新竹縣政府社會處申請托嬰中心無限期停業，並向社會大眾與家長致歉。

送托16天被綁8天 身上常有瘀青

有家長爆料，兒子送到該托嬰中心後，發現孩子回家後身上常有瘀青，七月十二日驚見兒子腿上有明顯條狀痕跡，向中心和新竹縣政府反映並報警，調出事發前三十日監視器畫面，發現兒子送托十六天有八天被綁在竹椅上、每天至少兩小時，最長甚至達五小時。

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家長也抱怨，托嬰中心常傳來幼兒哭鬧聲，質疑孩子們未及時受到妥善安撫；影片中也看到老師們滑手機等。

2保育員停職解聘 縣府將開會議處

竹縣府社會處表示，七月十五日接獲通報幼兒疑似遭受長時間限制活動，即派員查調托嬰中心監視器、不預警稽查，該中心隨即自主停招新生，兩名涉事保育人員停職並解聘。後續縣府將召開專家會議，根據調查事實依規裁處。

道禾集團董姓特助表示，七月十二日家長反映孩子帶回家後發現有抓痕，配合社會處檢視監視畫面，並未發現保育人員與抓痕相關，但確有看到保育人員讓孩子坐在幫寶椅上的時間過長，沒有妥善照顧。

業者坦承管理疏失 已申請轉介幼兒

幫寶椅主要維護嬰幼兒在用餐或上課時的安全，設有安全帶避免嬰幼兒亂動滑落受傷，依規定最多只能八分鐘。

董姓特助表示，經內部檢討，中心的教保人員教保方式及態度包括管教用詞等，確實有需要改進，除加強主管進班監督，機構昨天已向社會處提出停業申請，九月會協助家長轉介三十五名幼兒至其他托嬰中心。

新竹縣政府社會處長陳欣怡說，獲報當天立刻無預警稽查，初步認定保育人員有用固定帶不當束縛幼兒的行為，原因待釐清，托嬰中心也有管理疏失，近期將召開專家會議議處。

陳欣怡說，依兒童及少年權益福利保障法規定，托育人員和業者都可處新台幣六萬到六十萬元不等罰鍰，前者可公布姓名且處不得再任托育人員。後者如經查證因督導不周且未能提供安全環境會被裁罰，情節嚴重者，可命停辦並公布名稱及負責人姓名。

陳欣怡表示，涉案托嬰中心計畫停業，明天將召開家長說明會，已要求業者必須把現有卅五名幼兒名單、未來轉銜方式，每天更新資料提供該處追蹤和確認。

家長爆料，竹北托嬰中心保育人員涉將幼兒綁在幫寶椅上（紅圈處）過久，還會羞辱孩子。 （新竹縣議員歐陽霆辦公室提供）

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