自由日日Shoot》衛福部：綁椅涉孩童不當對待、限制自由

針對竹北某托嬰中心施虐幼兒，竹縣府社會處近期將開專家會議商討如何裁處。（記者黃美珠攝）

2024/08/15 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕道禾集團旗下、位於竹北的某托嬰中心傳出虐嬰事件，孩子身上有多處瘀青、調閱監視器後發現每天遭綁椅子上數小時。衛福部表示，經新竹縣政府判定，此案不符合重大兒虐定義，但存在孩童不當對待、限制自由等行為。

新竹縣府判定非重大兒虐

家長指控，幼兒原本交由竹北某托嬰中心照顧，但接回孩子後，發現孩童身上有多處瘀青，托嬰中心稱是爬行過程中撞擊所致，調閱監視器後才知道，孩子每天被送到托嬰中心後，被綁在椅子至少二小時，並遭保育人員言語謾罵。

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衛福部保護司指出，此案已進入通報系統，經新竹縣政府認定，並未出現個案死亡或重傷等情事，故不符合「重大兒虐」定義，但存在對孩童不當對待、限制自由等行為。

保護司說明，新竹縣政府將釐清托嬰中心是否有管理疏失、落實兒童保護訓練等，同時對涉案的保育員展開調查，若後續受害孩童需要治療、輔導、心理諮商等，也會協助處理。

若情節嚴重可處分停辦

社家署代理署長張美美指出，若調查發現情節嚴重，可處涉案托嬰中心停辦一個月以上、一年以下，或停辦並公布其名稱及負責人姓名於CRC聯合國兒童權利公約資訊網的「裁罰公布」專區。

張美美提到，目前已有法規要求所有托嬰中心設置監視錄影器，至於是否統一上傳雲端、做為備份之用，因缺乏母法規範，並涉及資料管理，社家署正持續釐清相關法律問題。

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