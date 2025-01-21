淡水新興國小工友創作「台灣尚勇」 草地藝術引發熱議

台灣在世界12強棒球奪冠，新北淡水新興國小操草地出現「台灣尚勇」。（新興國小校長李連成提供）

2025/01/21 19:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕台灣在去年世界12強棒球奪冠，新北市淡水區的新興國小操場草地竟出現「台灣尚勇」圖樣，引發熱議。然而，中職會長蔡其昌今（21）日收到球迷來訊、分享巨作，讓他驚豔稱「台灣真是臥虎藏龍，工友阿伯竟然也這麼勇。」校長李連成則說，作品是由在校服務近10年的7旬工友林敏智創作，並認為只要是正向鼓勵的話，都支持工友創作。

去年台灣在世界12強賽締造奪金歷史，奮鬥精神感動全民，今年蔡其昌除以「台灣尚勇」發放春聯給市民朋友，他今天也收到球迷來訊，對方說「會長辛苦了，知道你們很忙的時刻，還是希望跟您分享我們學校工友阿伯的曠世巨作。」讓他驚艷到直呼「台灣真是臥虎藏龍，工友阿伯竟然也這麼勇。」

請繼續往下閱讀...

記者致電給校長李連成，他表示，在校服務近10年的工友林敏智，在退休後來校服務，每年寒假期間，都會在學校操場用割草機畫出巨型作品，像是在疫情期間畫「天佑台灣疫情＋0」、去年寫「福」字，今年則因世界12強棒球賽奪冠，林就設計「台灣尚勇」表達心意，並作為結業式禮物讓孩子們欣賞。

李連成也說，只要是正向鼓勵的話，他都非常支持林姓工友在校園的草皮上創作，但由於學校都會提供淡水分區的田徑隊交流賽使用，所以作品僅維持到開學後，草皮開始變長就消失。

疫情期間，工友林敏智在草地創作出「天佑台灣疫情＋0」。（新興國小校長李連成提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法