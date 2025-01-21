林秉樞傳病重裝葉克膜？ 台北看守所證實戒護就醫

（資料照）

2025/01/21 19:09

〔記者王定傳／台北報導〕男子林秉樞施暴前立委高嘉瑜，被依傷害罪判刑8月，不得易科罰金，其他強制等罪，判刑2年2月得易科罰金確定，林在2023年間至台北監獄台北分監（即台北看守所）執行，今日傳出林從去年12月就戒護就醫至今，還傳病情嚴重到須裝葉克膜搶救；對此，北所表示，林確實從去年12月18日起戒護就醫，但是否使用葉克膜搶救等收容人病情隱私，均不證實。

高嘉瑜因為被林秉樞施暴等案，一審新北地院認定林秉樞涉犯7個罪名共13罪，分別為傷害、恐嚇、妨害秘密、誹謗、偽造文書、變更他人電磁紀錄、強制等判刑，其中，傷害罪判不得易科罰金之刑8月；其餘6罪均為6月以下徒刑，合計2年2月徒刑，得易科罰金78萬元。

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高院駁回林的上訴後，因林未上訴而確定；林總計犯13罪，刑期2年10月，2023年間，林秉樞向新北地檢署報到，未獲准易科罰金，入獄後再就刑期不准易科罰金部分，向法院聲明異議遭駁回。

後來，高檢署就林秉樞定讞部分，依數罪併罰規定，向高院聲請定執行刑；高院對林裁定13罪應合併執行2年9月徒刑確定，林不服抗告，被最高法院駁回。

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