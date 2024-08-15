一篇聲明揭假帳序幕 戴利玲還原事發過程：我若吞下去變共犯

尼奧及時樂公司負責人戴利玲（中）今日接受媒體人康仁俊（左）專訪。（震傳媒提供）

2024/08/15 15:26

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，率先發聲明否認帳目916萬元帳目疑雲的尼奧及時樂公司負責人戴利玲，昨日也被以證人身分傳喚到案問訊。戴利玲今（15）日受訪時還原當初發布聲明的過程，並強調她曾多次向黃珊珊與民眾黨詢問、溝通，但沒得到回覆，「如果我吞下去就會變成共犯，昨天就被聲押了。」

戴利玲今日接受媒體人康仁俊專訪時指出，開門做生意都是朋友，她與黃珊珊還是朋友，兩人並無撕破臉，大家挑撥沒用，她因黃珊珊關係才認識柯文哲，當時所有媒體都不跟柯做生意，因此黃找她協助轉播、廣告宣傳，後來就發現沒有那3張共916萬元的發票，卻被申報到監察院政治獻金系統。

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戴利玲表示，事發後柯文哲有跟她通一次電話，問她為何發生此事。因為她就想維護公司的聲譽，因此請柯文哲去了解一下，柯也說對她不好意思，並表明下令全面清查，之後她自己就一直很繁忙。

至於為何會選擇發出聲明而非事前溝通？戴利玲還原事發經過，起初因為有名嘴一直討論帳目、發票，她得知後，就向民眾黨與黃珊珊求證，並得到回覆說會澄清；但後來卻接連爆出一筆場租400萬、一筆500萬元宣傳廣告費，她三度與黨部溝通，強調這筆帳目不是她公司的，為什麼會有發票？黨部與黃珊珊則回覆會去處理。

戴利玲再說，過程中康仁俊提醒她，時樂既然出問題，那尼奧也該查一下報帳，發現又多了兩筆有誤的帳目，她再次去向民眾黨反映，他們卻要自己去找競辦跟時任財務長，跟他們沒關係。黃珊珊當下也是已讀她的訊息，沒有立刻回覆；黃珊珊後來才坦白當時是去問了誰，但這些人卻沒有任何一個來跟她溝通，造成她一直被名嘴攻擊「洗錢」、「分贓不均」。

戴利玲表示，這件事情太大，名嘴都罵她洗錢、分贓，她沒有不私下溝通，不能不跟她講，這整件事都沒有人理她。檢調昨天也跟她說，若當初把這件事吞下去了她就會被聲押，走不出偵訊室了，也沒有保釋金可以付。

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