中颱「安比」襲日 8/16往返日本航班異動一次看

日本航空示意圖。（法新社資料照）

2024/08/16 00:30

〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風「安比」往日本關東地區前進，華航、日本航空、虎航、星宇航空明天（16日）由台灣往返東京的航班都有異動。民眾可到各航空司官網查詢航班異動。

日本航空說，受安比颱風影響，8月16日有8航班受影響，分別為松山飛往東京羽田的JL096、JL098；桃園飛往東京成田的JL802、JL8664；東京羽田飛往松山的JL097、JL099；東京成田飛往桃園的JL809、JL8663。

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華航也說，受安比颱風影響，華航8月16日由台灣（桃園、松山、高雄）往返東京成田、東京羽田航班有異動。CI100/CI101桃園往返東京成田、CI102/CI103 高雄往返東京成田、CI220/CI221 松山往返東京羽田提前。CI104/CI105 桃園往返東京成田、CI106 桃園飛往東京成田、CI126/CI127 高雄往返東京成田、CI222 松山飛往東京羽田延後。CI108/CI109 桃園往返東京成田取消。旅客可到華航網站、APP或使用行動簡訊提醒功能查詢最新航班異動資訊。

長榮航空說，8月16日部分往返東京航班將提前或延後起飛，桃園-東京成田BR198提前1小時起飛、東京成田-桃園BR197提前1小時起飛、台北-東京羽田BR190延到17日上午7點起飛、桃園-東京成田BR196延到17日上午10點40分起飛、東京成田-桃園BR195延到17日下午16點起飛。

國泰航空說，8月16日，CX450/台北-東京成田航班延飛到17日上午8點；CX451/東京成田-台北航班延飛到17日下午13點25分。

星宇航空8月16日桃園飛往東京往返航班也有異動，JX800桃園-東京調整班號為JX3800提早到上午7點起飛。JX801東京-桃園提早到中午12點30分起飛。JX802桃園-東京調整班號為JX3802提早到上午7點45起飛。JX803東京-桃園提早到下午13點20分起飛。JX804桃園-東京提早到上午8點20分起飛。JX805東京-桃園提早到下午13點50分起飛。航班時間皆為當地時間。

虎航說，8月16日航班也有異動，桃園飛往東京羽田來回航班IT216/IT217取消、桃園飛往東京成田來回航班IT202/IT203/IT700/IT701取消、高雄飛往東京成田航班IT280提前到上午7點5分起飛、東京成田飛往桃園航班IT201提前到12點30分起飛，調整時間皆為當地時間。

中度颱風「安比」往日本關東地區前進。（擷取自中央氣象局網站）

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