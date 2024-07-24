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凱米來勢洶洶 台電高雄區處動員百人百機待命

台電高雄區處成立災害緊急應變中心，由各部門主管說明防颱整備及人力動員情形。（高雄區處提供）

台電高雄區處成立災害緊急應變中心，由各部門主管說明防颱整備及人力動員情形。（高雄區處提供）

2024/07/24 11:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應凱米颱風衝擊，台電高雄區處今上午成立緊急應變中心，共整備139位工程人員、逾百各式機具與車輛待命。

高雄區處說明，颱風前夕已連續3日加強包括田寮、燕巢等山區預防性樹修，完成約9400平方公尺樹修面積；目前共整備139位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機，另針對轄區內各變電所進行巡視。

台電高雄區營業處表示，民眾除須即早做好防颱準備，也提醒提供配電場所用戶，有淹水之虞場所，應備置防範水患因應措施；尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，台電亦提供1911客服專線。

營業處指出，過去颱風常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

營業處強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，也可撥打1911客服專線、或本區處停電通報電話07-5213646。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

因應凱米颱風，台電高雄區處動員百人百機待命。（高雄區處提供）

因應凱米颱風，台電高雄區處動員百人百機待命。（高雄區處提供）

台電近日針對燕巢、田寮等地區加緊進行預防性樹修工作。（台電高雄區處提供）

台電近日針對燕巢、田寮等地區加緊進行預防性樹修工作。（台電高雄區處提供）

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