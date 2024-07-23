凱米海警發布 花蓮七星潭疊石藝術節、紅面鴨FUN暑假暫停

民眾今天早上跑到七星潭看海觀浪，被海巡署人員柔性勸離。（海巡署提供）

2024/07/23 10:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中颱凱米颱風海上警報發布，花蓮暑假目前舉辦中有新城鄉七星潭舉辦的曼波新城國際疊石藝術節、鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」活動，都因颱風影響宣布暫停，花蓮縣府表示，紅面鴨活動將從今天中午12點起暫停開放，預計暫停至24日。

中度颱風凱米昨天晚上11點半發布海上颱風警報，花蓮今天凌晨已開始降下大雨，外圍環流第一波抵達、還有雷擊及陣風，讓民眾感受颱風威力，還好雨勢持續不久，清晨花蓮七星潭雖雲層密布也出現長浪，但仍有民眾拍下日出景色，金色光芒突破太平洋海上的雲層，相當美麗！

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花蓮新城鄉公所暑假與海洋委員會合辦的「曼波新城國際疊石藝術節」，舉辦地點就在七星潭風景區，邀請來自英國、瑞士及國內藝術家團隊疊石頭，雖新城鄉公所昨晚間已宣布，今23日起至25日暫停，疊石展覽及海洋市集預計27日週六才會重新開放，不過今天早上還是有大批民眾去七星潭海邊觀賞、觀浪，海巡署東部分署人員上午已出動，在海邊勸離觀浪民眾。

由於東部海域已有長浪發生，海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，凱米颱風暴風圈逐漸增大，後續所帶來之風力及雨勢勢必增強，呼籲民眾勿前往岸際、堤防或港口逗留觀浪，如於港口或岸際發現任何急難事故，均可撥打海巡署118報案專線。

另外，花蓮縣府暑假在壽豐鄉鯉魚潭暑假舉辦紅面鴨Fun暑假活動，為拚人氣，還宣布即日起至8月11日起，推出拍照打卡就可天天抽1萬元鯉魚潭商圈消費抵用券活動，不過縣府上午今天上午開會後，決議紅面鴨活動今天中午起暫停開放，也請出遊民眾注意安全；花蓮縣府在吉安鄉知卡宣親水公園舉辦的暑假免費戲水活動，目前暫預計將在陸上警報發布後休園，提醒家長及戲水民眾注意！

七星潭舉辦的曼波新城國際疊石藝術節，雖主辦單位已經宣布今天起暫停開放，仍吸引大批遊客跑到海邊看疊石藝術，上午海巡進行廣播勸離遊客。（海巡署提供）

七星潭舉辦的曼波新城國際疊石藝術節，今天起至26日暫停。（記者花孟璟攝）

花蓮紅面鴨Fun暑假活動，今天中午起暫停開放。（記者花孟璟攝）

花蓮七星潭今天清晨的日出景色，但凱米颱風將至，天空雲層很厚，陽光很快就消失。（民眾提供）

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