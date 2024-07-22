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凱米颱風風力未至 布澎藍色公路7/24、7/25停航

澎湖藍色公路收到凱米颱風影響，7/24、7/25全日停航。（記者劉禹慶攝）

澎湖藍色公路收到凱米颱風影響，7/24、7/25全日停航。（記者劉禹慶攝）

2024/07/22 14:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱凱米暴風範圍尚未影響台灣陸地，但離島藍色公路已宣布停航，嘉義布袋至馬公聯合排班中心公告，因受凱米颱風影響，為考量航行及旅客安全，24、25日將全日停航，26日則視海況再決定是否開航？對於23日搭船抵澎看花火加演場的遊客，就必須重新考量行程安排，才能避免行程遭到延誤造成不便。

根據中颱凱米來襲，澎湖天氣預測，23日晚間7至9級、浪高2米、北風；24日9至11級、浪高3米、北風；25日10至13級、 浪高5米、南風；26日9至11級、浪高3米、南風，嘉義布袋至馬公航線聯合排班中心，就是依此為標準，公告24、25日連續2日全日停航，但26日則要視颱風行徑方向及速度，再行公告是否復航。

由於7月份澎湖國際海上花火節已接近尾聲，剩下最後2場，明（23）日是施放日，許多放暑假的學生會循藍色公路搭船抵澎，欣賞花火並展開3天2夜自由行行程，25日會搭船回程，卡在回程交通船停航，成為是否抵澎的考量變數，同時天氣預報7至9級風，也超過無人機升空的6級標準，無人機是否如期升空，也受外界矚目。

另外，因近來持續高溫，澎湖出現水母大軍警訊，希望颱風過境能帶來雨水及降溫的效果，同時風向改變，由南風轉成北風，能反方向將外海吹入沿岸的水母，再吹回外海，解除澎湖的水母危機。

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