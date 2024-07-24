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凱米恐宜花間登陸 中橫大禹嶺到太魯閣11點封閉

0403地震後蘇花路廊土石鬆軟，一下雨就土石崩塌，六月份連續發生多次，這次凱米颱風來襲預估可能造成劇烈雨勢，公路局今天宣布蘇花路廊蘇澳到崇德段全線封閉。（資料照）

0403地震後蘇花路廊土石鬆軟，一下雨就土石崩塌，六月份連續發生多次，這次凱米颱風來襲預估可能造成劇烈雨勢，公路局今天宣布蘇花路廊蘇澳到崇德段全線封閉。（資料照）

2024/07/24 10:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風來襲，花蓮地區昨晚到今晨風雨一陣陣，昨天至今天累積雨量最多是秀林鄉和平林道的200毫米、和中113毫米，都在蘇花公路一帶！公路局宣布，蘇花路廊台9線、台9丁線的蘇澳至崇德路段今日全段預警封閉，台8線大禹嶺至太魯閣段上午11點起全線封閉。

公路局指出，依據最新中央氣象署資訊，凱米颱風7級暴風半徑今已提前觸碰蘇花路廊，預判將由宜蘭、花蓮2縣交界附近登陸，預估今明兩天蘇花路廊將有強陣風、劇烈雨勢，公路局東區養護工程分局南澳工務昨天已先在沿線進駐搶災機具、警戒人員現場待命！

考量蘇花路廊風雨加劇，山區道路致災風險潛勢提高，蘇花路廊從蘇澳（台9線104K+130）至崇德（台9線165K+700），以及台9丁線蘇澳至和仁路段，今日實施預警性道路封閉，後續將視颱風影響程度及道路狀況，另行公告恢復通行時間。

此外，台8線中橫公路東段在0403地震後，太魯閣至慈恩間52公里沿線受災嚴重，天祥至太魯閣短短17公里多達9處落石坍方，之前閣口至長春祠處於管制通行狀態，在凱米颱風來襲後，公路局宣布上午9時起台8線114.6K至184.5K的關原至太魯閣閣口，實施預警性封路，只出不進，上午11點後全面封路，請用路人與遊客及早避離山區，以免受困，詳細路況資訊可上公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。

0403地震後遭遇首個颱風，公路局今在蘇花公路崇德管制站拉起鐵門預警性封路。（記者游太郎攝）

0403地震後遭遇首個颱風，公路局今在蘇花公路崇德管制站拉起鐵門預警性封路。（記者游太郎攝）

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