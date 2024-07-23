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新北7/24停班課 公車減班、全市紅黃線可停、YouBike暫停營運

颱風來襲前，永和午後下起大雨。（記者董冠怡攝）

颱風來襲前，永和午後下起大雨。（記者董冠怡攝）

2024/07/23 22:07

〔記者董冠怡／新北報導〕中度颱風凱米來襲，新北市政府今晚（23日）宣布明天（24日）停班停課，紅黃線停車路段原本的水門周邊部分道路，擴大到全市，但仍不含河濱及堤外道路。另外，明天凌晨2點起，市內YouBike及共享運具暫停營運與服務；市境道路調撥車道暫停實施；公車行駛狀況則視實際天候減班因應。

交通局說，紅黃線開放停車路段，恢復管制時間另行通知。原則上寬度為10公尺以上道路，容許雙側停車，且應順向靠邊停放，道路須維持雙向會車空間，禁止併排停車。

路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側及高灘地越堤道上、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

交通局說，計程車招呼站及專用停車格位維持原規定使用，時段性管制停車格於禁止臨時停車時段開放停車，民眾停車時務必留下連絡電話。

此外，7月24日凌晨2點起，新北市YouBike及共享運具暫停營運、服務，視風雨狀況決定並公布恢復期程。

調撥車道暫停實施路段包括永和區永和路、中正路、永元路及永福橋，中和區四維路、新店區安康路、汐止區大同路、淡水區民權路，詳細起訖點可到新北市交通局官網查詢「調撥車道分布表」。

交通局指出，公車發車班次視實際天候如平均風力強度達8至10級，得依例假日班距或平日最大班距，再減班行駛，路線調整情形可至市府網站查詢「附表（1）-新北市公車因應凱米颱風調整發車班次彙整表」。

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