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颱風來襲！ 台八線、台七甲線部分路段預警性封閉

颱風為梨山台8線路段帶來泥流。（谷關工務段提供）

颱風為梨山台8線路段帶來泥流。（谷關工務段提供）

2024/07/24 17:54

〔記者歐素美／台中報導〕因凱米颱風來襲，公路局谷關工務段根據氣象資料研判大梨山地區可能降下致災性雨勢，因此，宣布台8線榮興至大禹嶺及台7甲線勝光至思源兩路段預警性封閉，直至傍晚雨勢持續不斷災害陸續出現，管制路段增加為三處，分別為台8線85~110K（榮興至大禹嶺）、76~78K靈甫橋路段及台7甲線54~45K（武陵路口~思源）三處路段。

谷關工務段長張裕閔表示，台8線85~110K（榮興至大禹嶺）路段延續預警性封閉；台7甲線54~45K（武陵路口~思源）路段因上邊坡泥流，故延長管制範圍持續封閉；另新增台8線76~78K靈甫橋路段，因已有泥流產生，預計於晚間6點執行封閉，敬請用路人與遊客慎予評估行程風險，儘早避離山區，以維安全。

公路單位特別呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，除請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備外。並可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施；另颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，敬請用路人提前因應規劃行程避免受困滯留。

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