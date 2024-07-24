凱米颱風打亂遊客行程 澎湖水族館宣布開館

澎湖機場颱風關場，現場空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

2024/07/24 11:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因凱米颱風來襲，澎湖今（24）日海空運全部中斷，形成孤島，加上澎湖縣政府宣布放假，又在中午發布禁制令，打亂遊客行程規劃，估計滯留澎湖人數超過5000人，還好澎湖水族館逆勢而行，宣布今日照常開館，提供遊客風雨中室內展館的選擇，只是必須有適當的交通工具接送，機車自由行在強風暴雨中移動顯得艱難，同時也增加危險性。

由於昨（23）日是澎湖國際海上花火節倒數計時施放場次，不少遊客慕名而來，卻遭到凱米颱風攪局，同時因24日起海空運中斷，形成關島效應，加上無人機表演確定取消，更引發遊客提前離去潮，澎湖機場昨晚湧入數百名候補旅客，由於僧多粥少，補上40餘名候補乘客，但仍有數百人悻悻然離去，原本協調航空公司加班，但運量不足作罷。

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根據澎湖航空站統計，23日營運量統計：到站56班次，載客5110人，載客率90.51%；另離站56班次，載客4082人，載客率72.30%。主要是因為花火節施放當日，都是入境滿出境少，若不是晚間湧入的候補潮，載客率還會更低。而花火節也受到影響，現場人數5000人，海上出港16航次，旅客813人，雙雙創下今年新低紀錄。

另外，受到颱風關島影響，因無法確定關島幾天，全聯、農會超商等都出現搶購潮，民眾及遊客囤積物資，但昨晚貨運仍有運輸，因此今早各店家都能補貨，所以都照常營業，也未出現貨架空蕩蕩景象，其餘離島也搶在中午禁制令前補充物資，暫不會出現斷糧危機。

離島趁中午禁制令前，搶送民生物資。（記者劉禹慶攝）

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