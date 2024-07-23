台鐵明中午前 西部、東部幹線「對號列車」全線停駛
2024/07/23 21:33
〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風來襲，台鐵公司今天（23日）晚間宣布，明天（24日）中午12時以前，西部幹線和東部幹線的對號列車全線停駛，區間（快）車正常行駛、並視風雨情形機動調整。
台鐵公司宣布，根據中央氣象署凱米颱風預測，明天（24日）12時前列車行駛概況如下：
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一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）：
1、對號列車：全線停駛。
2、區間（快）車：中午12：00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。
二、東部幹線：
1、對號列車：全線停駛。
2、區間（快）車：（1）樹林=花蓮間停駛。（2）花蓮=台東間中午12：00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。
三、南迴線：
1、對號列車：全線停駛。
2、區間（快）車：全線停駛。
四、支線：
1、平溪、深澳、六家、內灣線停駛。
2、集集、沙崙線正常行駛，並視風雨情形機動調整。
五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：
（一）台鐵公司官方網站，網址：
（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）
（二）台鐵公司24小時旅客服務電話：02-21910096、0800-765888（免付費電話，行動電話無法撥打）。
（三）各就近車站，台鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊。
六、退、換票及改乘相關訊息，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。