台14線多路段、合歡山翠峰至松雪樓段 晚間8點預警性封閉
2024/07/24 17:00
〔記者陳鳳麗／南投報導〕氣象預測凱米颱風入夜後恐為仁愛鄉山區帶來超大豪雨，預估累積雨量達道路封閉行動值，公路局埔里工務段決定，台14線68K~79K（南豐到霧社）、84K~92K（春陽到廬山）、94K~99K（屯原），及台14甲線18K~32.7K（翠峰至松雪樓）等路段，晚間8時起啟動預警性封閉作業（只出不進），明（25）日朝巡後，視路況及雨量評估後開放。
埔里工務段指出，台14線的68K~79K（南豐~霧社）、84K~92K（春陽~廬山）、94K~99K（屯原），及台14甲線18K~32.7K（翠峰~松雪樓）等路段，酥為都是位於地質敏感區、易淹水區，並有多條土石流潛勢溪流通過，該工務段為確保用路人安全，才決定晚間8時起開始預警性封閉，若造成用路人不便，尚請見諒。
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台14甲線合歡山路段，中午過後即雨勢變大、風勢漸強，公路在武嶺、昆陽、合歡山遊客中心等段設置的「鏡頭君」到傍晚仍正常地傳轉即時影像，但可透過畫面發現風勢不小，武嶺亭前的「鏡頭君」雖仍堅守崗位，但可發現畫面中有風有雨，且鏡頭會微微搖晃。
位在台14甲線的合歡山森林遊樂區，及清境路段的清境農場除今天休園外，明天也會再休園一天，林業保育署南投分署、清境農場都請遊客颱風天不要冒險上山。