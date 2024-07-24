強颱凱米襲台 高鐵：明天15時前全線暫停營運

台灣高鐵公司今天（24日）晚間宣布，明天（25日）下午15時前全線暫停營運。（資料照）

2024/07/24 20:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到強烈颱風凱米持續影響全台，台灣高鐵公司今天（24日）晚間宣布，明天（25日）下午15時前全線暫停營運；15時以後，南下和北上每小時發出3班每站停靠的全車自由座列車。

高鐵公司說明，經整體評估營運安全，在今天的營運結束後，將待颱風風雨逐漸趨緩，立即展開軌道巡檢、安全檢查等各項作業。明天15時前全線將暫停營運；15時起，由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車，但商務車廂除外。

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營運調整如下：

1、南港站（南下）及左營站（北上），自15時起每小時各發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻都為每整點、20分及40分。

2、台中站在下午15時及15時40紛將各發出一班南下及北上每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

3、為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

自南港站發車》21：40前往左營站；22：40前往台中站

自左營站發車》21：40前往南港站；22：40前往台中站

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行的各車次自由座列車。詳細退票及退費規定：

1、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用的車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2、持受影響車次車票的旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內到各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

3、台灣高鐵因颱風的天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲的退費補償規定。

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