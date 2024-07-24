為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

強颱凱米襲台 高鐵：明天15時前全線暫停營運

台灣高鐵公司今天（24日）晚間宣布，明天（25日）下午15時前全線暫停營運。（資料照）

台灣高鐵公司今天（24日）晚間宣布，明天（25日）下午15時前全線暫停營運。（資料照）

2024/07/24 20:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到強烈颱風凱米持續影響全台，台灣高鐵公司今天（24日）晚間宣布，明天（25日）下午15時前全線暫停營運；15時以後，南下和北上每小時發出3班每站停靠的全車自由座列車。

高鐵公司說明，經整體評估營運安全，在今天的營運結束後，將待颱風風雨逐漸趨緩，立即展開軌道巡檢、安全檢查等各項作業。明天15時前全線將暫停營運；15時起，由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車，但商務車廂除外。

營運調整如下：
1、南港站（南下）及左營站（北上），自15時起每小時各發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻都為每整點、20分及40分。
2、台中站在下午15時及15時40紛將各發出一班南下及北上每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。
3、為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。
自南港站發車》21：40前往左營站；22：40前往台中站
自左營站發車》21：40前往南港站；22：40前往台中站

 

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行的各車次自由座列車。詳細退票及退費規定：
1、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用的車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
2、持受影響車次車票的旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內到各車站售票窗口辦理車廂差額退費。
3、台灣高鐵因颱風的天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲的退費補償規定。

 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強颱凱米來襲！7/25停班課一次看 全國確定放假！
2024/07/24 20:02

強颱凱米來襲！7/25停班課一次看 全國確定放假！
颱風掀強風豪雨 高鐵午後改「每小時南北向各3班」列車
2024/07/24 10:25

颱風掀強風豪雨 高鐵午後改「每小時南北向各3班」列車

桃園航空城翡翠玥灣「鴻灃悦」煥采相會
凱米逼近各地嚴防風雨！ 氣象署：週五颱風遠離中南部仍有雨
2024/07/24 20:05

凱米逼近各地嚴防風雨！ 氣象署：週五颱風遠離中南部仍有雨
凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/24 20:56

凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播