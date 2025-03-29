清明連假雨神同行！一路溼冷6天 明東北部下探10度

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/03/29 19:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天起全台有雨，且溼冷到下週五！中央氣象署預報，受華南雲系和大陸冷氣團影響，明天各地都有雨，且北部和東北部最明顯，東北角清晨可能低溫不到10度；一直到下週五（4日）仍有部分地區會下雨，直到下週末清明連假尾聲天氣才轉好。

氣象署預報員張承傳表示，明、後兩天（30日、31日）同時受到大陸冷氣團和華南雲系東移影響，除了冷以外，北部、東北部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨。

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明後兩天氣溫也很低，北部及宜蘭整天溫度僅約13度到16度，中部約15度到23度、南部約17度到28度，會持續到清明節連續假期初期。

張承傳指出，下週二、三（4月1日、2日）兩天大陸冷氣團僅些微減弱，溫度回升不明顯，且各地水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其它地區多雲。

「下週四、五（4月3日、4日）兩天冷氣團才會明顯減弱，屆時各地會回溫、降雨更少」，張承傳說，清明節連假初期氣溫回升，下週六（5日）北部白天可達25度，中南部約28度到30度，4日、5日兩天僅剩東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星短暫雨。

張承傳說，清明連假週末兩天天氣都很類似，且暫時沒有其它天氣系統影響，應該會是東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其它地區多雲的天氣。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署發布低溫資訊。（氣象署提供）

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