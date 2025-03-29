黃國昌遞狀替柯文哲自聘醫生 北所：恪遵醫囑、從未拒被告就醫

民眾黨主席黃國昌到台北看守所遞狀，要替前主席柯文哲自聘醫師看診。（記者吳仁捷攝）

2025/03/29 19:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕民眾黨主席黃國昌今天傍晚到台北看守所，替在押的前主席柯文哲遞狀申請自聘醫師入所診療，北所表示，從未拒絕被告就醫，絕不拖延病情，經28日回診追蹤病情，顯示症狀獲改善，未出現不適

北所表示，恪遵專業醫囑，從未拒絕被告就醫，並依法提供安全飲食，表示19、20、21日接受專業醫師看診，25日戒護外醫、檢查，經28日回診追蹤病情，顯示症狀獲改善，未出現不適；柯員今日下午自主運動，紀錄均正常；所方恪遵醫療專業，與合作醫院不分晝夜提供被告所需醫療資源，如因病情獲檢查需要，也配合醫師安排，轉診至醫學中心等級機構就診，絕不拖延病情。

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北所說，原已配合醫院，針對柯員後續檢查及康復規劃制定縝密療程，對於律師日前所提申請資料，一併提供專業醫師參考納入診療規劃，並視本人最新身體狀態隨時調整。惟任何被告醫療規劃細節及戒送外醫與否，因涉個人隱私及戒護安全，歉難事先對外回應，不會因外界壓力或身分而有所不同。

對於被告家屬憂情，本所實能感同身受，如仍存有疑慮，會適時請專人向家屬說明。

北所也針對伙食補充，本所飲食均按羈押法及相關食品法規，每週諮詢營養師排定菜單，每餐留存飲食樣品提供檢驗，並由合格食品實驗室抽驗炊煮食材，落實收容人飲食安全保障。

民眾黨主席黃國昌到台北看守所遞狀，要替前主席柯文哲自聘醫師看診。（記者吳仁捷攝）

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