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    逃不了！緬甸「KK園區」沒被震倒 豬仔絕望簡訊內容曝光

    緬甸強震造成嚴重死傷。不過，惡名昭彰的苗瓦迪「KK園區」距離震央超過800公里，沒有受到波及。圖為位於泰緬邊境的KK園區。（擷取自Google地圖）

    緬甸強震造成嚴重死傷。不過，惡名昭彰的苗瓦迪「KK園區」距離震央超過800公里，沒有受到波及。圖為位於泰緬邊境的KK園區。（擷取自Google地圖）

    2025/03/29 19:14

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸昨（28）日下午發生強震，死傷慘重。不過，惡名昭彰的苗瓦迪「KK園區」距離震央超過800公里，沒有受到波及。有人道組織人員在地震發生後詢問身陷園區的華裔「豬仔」狀況，而對方回答，「我也希望昨天地震的就是這裡」，短短幾句話可以看出滿滿絕望。

    根據馬來西亞「中國報」報導，緬甸地震發生後，馬來西亞國際人道組織（MHO）公關總監辜健鈫第一時間透過WhatsApp聯絡上一名身陷園區的「豬仔」關心安危，也嘗試找機會將他救出。

    不過，「豬仔」回覆，當地沒有受到影響，「我也希望昨天地震的就是這裡」、「這樣我們就可以跑回去了，結果沒有影響」。短短幾句話，字裡行間卻流露滿滿的失望與無助。

    至於緬甸地震是否成為救出園區「豬仔」的好機會？辜健鈫給出否定答案。他說，仍需繼續觀察，在有周全的部署後才能採取行動。

    「豬仔」則回覆稱當地沒有受到影響，表示「我也希望昨天地震的就是這裡」。（擷取自「中國報」）

    「豬仔」則回覆稱當地沒有受到影響，表示「我也希望昨天地震的就是這裡」。（擷取自「中國報」）

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