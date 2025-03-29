吳沛憶、黃捷自曝遭這2藍委「淋水霸凌」 沈伯洋：全台水準最低

吳沛憶（中）透露曾遭葉元之、羅智強「淋水霸凌」。（圖／翻攝自Threads）

2025/03/29 19:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨團昨（28日）一早就進入立法院，並張貼了布條、標語，要求院長韓國瑜針對「反廢死、反戒嚴」公投案，進行議事協商。不過，民進黨立委吳沛憶、黃捷在議場直播時爆料，她們曾被國民黨立委葉元之、羅智強「用水淋頭」，甚至還邊直播邊嘲笑「妳們活該啦！」

黃捷、吳沛憶與民進黨立委沈伯洋共同經營的Podcast節目「加開零食會」，昨日在立院裡面直播，沈伯洋提到，某些藍委在地方上都會「裝乖」，因此選民對他們的人設，以及在立院做的壞事，是完全連不起來的。

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吳沛憶加碼提到，自己跟黃捷曾在議場裡面，遭到葉元之、羅智強拿水淋頭，「直接拿水從我們頭上這樣倒下去，我在學校從來沒有被人家這樣欺負過。」黃捷也馬上表示，「就是霸凌」。

此外，吳沛憶說到，葉元之、羅智強當時在對她們倒水時，還一邊直播一邊恥笑稱，「你們活該啦，潑你們水剛好而已啦！」讓她直呼，「我沒有遇過這麼不正直的人。」黃捷更批評，「他們的人格都很低劣。」，沈伯洋也認為羅智強是「全台灣水準最低的立委」。

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