「百億總裁」陳政谷2億交保辦保 走出看守所「對司法有信心」

「百億總裁」陳政谷（圖右）神情顯得很高興，他強調自己對法院（司法）有信心。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/18 12:56

台中地檢署將提出抗告

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」、「中部博弈賭王」等稱呼的九州博弈集團總裁（負責人）陳政谷，被控賄賂前警政署刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長的林明佐，掩護其賭博、洗錢等犯罪，陳政谷昨天（17日）被台中地院裁定2億元交保，今天由妹妹拿台灣銀行支票辦理交保程序後，走出台中看守所獲得自由時說，「我對法院（司法）有信心」。

台中地檢署認為，陳政谷有逃亡等疑慮，有繼續羈押之必要，將提出抗告。

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陳政谷的家人胞妹等人，今天持台銀支票辦保，陳政谷今天中午11時許，走出看守所，身穿藍衣白色英文字衣服的他，走路略顯跛腳，但神情顯得愉快，還揮手向記者致意，甚至豎起拇指，但針對案情，他僅強調，自己對法院有信心。

中檢去年8月起訴指控，九州集團總裁陳政谷，指揮史鎮康等32人手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並從2017年至2023年5月，以旗下剛谷等公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平臺，向賭客收取約438億餘元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取贓款1853萬餘元洗錢，九州集團還把不法所得移轉至翔谷投資公司等10家公司。

檢方指控，陳政谷並透過管道，賄賂時任台中市警局刑事警察大隊長林明佐，檢方搜索林明佐住處，查扣1200萬元來源不明現金，另有陳政谷等人贈送現金與洋酒賄賂等，不過，因審判時第三次羈押期屆滿，台中地院裁定2億元交保，且須在21日下午2時前湊齊保證金，否則繼續延押，此金額也打破近年台中地院裁定最高交保金記錄，之前的國泰洋酒逃漏稅案被告劉榮祺，以及同案被告金錢豹酒店創辦人袁昶平，都是1億元交保。

「百億總裁」陳政谷（圖右）搭乘豪華休旅車離去。（記者張瑞楨翻攝）

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