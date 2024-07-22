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凱米颱風逼近 台馬海上交通明天晚上停航

編號第三號的凱米颱風直撲台灣北部海域，依據交通部中央氣象署海象預報及Windy氣象網站預報，台馬海上交通將於明天（23日）起停航，預估27日（週六）復航。（記者俞肇福攝）

編號第三號的凱米颱風直撲台灣北部海域，依據交通部中央氣象署海象預報及Windy氣象網站預報，台馬海上交通將於明天（23日）起停航，預估27日（週六）復航。（記者俞肇福攝）

2024/07/22 11:57

〔記者俞肇福／新北報導〕〔記者俞肇福／基隆報導〕編號第3號的凱米颱風直撲台灣北部海域，依據交通部中央氣象署海象預報及Windy氣象網站預報，台馬海上交通將於明天（23日）起停航，預估27日（週六）復航，將連續停航4天。

由於海象多變，新台馬輪和台馬之星是否開航，請留意該公司官網，以兩家公司公告為準。新台馬輪官網（https://client.matsu.idv.tw/apt/），台馬之星官網（https://www.alsealand.com/）。

搭乘飛機前往馬祖旅遊或洽公的民眾，關於飛往馬祖南竿機場、北竿機場的航班是否停飛，請上立榮航空（https://www.uniair.com.tw/rwd/index.aspx）、華信航空查詢（https://www.mandarin-airlines.com/）。

因為喜愛馬祖的山海美景，經常前往馬祖地區旅遊的陳先生表示，馬祖「不是你想來就能來，也不是你想走就能走」，有時候還會發生遊馬祖3天，加送「關島」2日遊；他建議夏天要去馬祖玩，最好多留1、2天的假，以免因為颱風或是海上浪大，造成運輸工具停駛或停飛，人卻無法返台上班。

編號第三號的凱米颱風直撲台灣北部海域，依據交通部中央氣象署海象預報及Windy氣象網站預報，台馬海上交通將於明天（23日）起停航，預估27日復航。（截圖自交通部中央氣象署）

編號第三號的凱米颱風直撲台灣北部海域，依據交通部中央氣象署海象預報及Windy氣象網站預報，台馬海上交通將於明天（23日）起停航，預估27日復航。（截圖自交通部中央氣象署）

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