高市渡輪、YouBike停運 公車隨招隨停

凱米颱風高雄市大眾運輸營運狀況。（高雄市交通局提供）

2024/07/24 09:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕中度颱風凱米侵襲台灣，今（24）日高雄市全日停班停課，大眾運輸也受颱風影響，公車 採颱風、豪雨班表行駛，捷運和輕軌彈性調整班距，渡輪視風雨狀況間歇性開航，今早9點半公布全數停駛，YouBike則全面停止營運。

高雄市交通局指出，公車今天8點至晚上7點採颱風、豪雨班表行駛，山區及觀光公車路線視風雨及路況行駛，公車式小黃全面停駛，若平均風力達7級以上，公車將全面停駛，建議民眾乘車前可電洽公車路線業者或查詢高雄iBus公車動態系統。

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捷運及輕軌部分，捷運班距10分鐘、輕軌班距15分鐘，將視搭乘狀況彈性調整班距，不過捷運高架及平面段與輕軌全線會視風力降速或暫停行駛，即時資訊可上高雄捷運查詢。

渡輪部分，旗鼓、前中航線視風雨狀況間歇性開航，不過上午9點多高雄市風雨加大，上午9點半已宣布旗鼓航線、前中航線、棧旗航線、愛之船全面停航，停航時，整點於鼓山、旗津提供接駁車，即時航班資訊可上高雄市輪船股份有限公司查詢。

YouBike 2.0今（24）日全面停止營運，恢復營運時間將視風雨情況另行公告，暫停營運期間僅提供還車，無法提供借車服務。

此外，今日公有路邊及路外平面停車場（不含立體及委外平面停車場）暫停收費，開放紅黃線停車至隔日6:30止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），全市亦開放309處臨時停車處所、中都及願景橋供緊急停放至隔日6:30止，交通局提醒，停車以不影響交通與人車行進為前提。

受凱米颱風影響，高雄市YouBike今天停止營運。（記者許麗娟攝）

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