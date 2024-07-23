凱米來襲！ 北市開放紅黃線停車 公車減班行駛

台北市24日停班停課，一般路線及捷運接駁公車發車班次，得依例假日班距（或平日最大班距）減少1/3行駛。（記者林承鴻攝）

2024/07/23 21:59

〔記者林承鴻／台北報導〕中度颱風凱米來襲，台北市交通局宣布，即刻起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停路邊停車收費。明（24日）公車業者則將視實際天候及道路等狀況減發班車，一般路線及捷運接駁公車發車班次得依例假日班距（或平日最大班距）減少1/3行駛。

交通局呼籲，於開放紅黃線道路停車，應順向靠邊停放，禁止併排停車；「法定禁停區域」如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所仍禁止臨時停車。

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24日台北市停班停課，考量行車安全，公車業者將視實際天候及道路等狀況減發班車，一般路線及捷運接駁公車發車班次得依例假日班距（或平日最大班距）減少1/3行駛；當平均風力強度達8級以上時，發車班次得依例假日班距減少1/2行駛；當平均風力強度達9級以上時，發車班次得依例假日班距減少2/3行駛；當平均風力強度達10級以上時，得停止發車。

山區公車、休閒公車、通勤專車、兒樂1與2號線、台北觀光巴士紅與藍線及平（假）日有停駛路線（附表）得停止發車。民眾於搭車前可先上網查詢或電洽所欲搭乘公車路線場站或市府1999確認班車發車情形及時間。

考量身心障礙民眾搭乘安全，台北市小型復康巴士將停止服務，並於恢復上班日後正常提供服務。藍色水路業者也自即日起停止營運，俟颱風警報解除並確認碼頭相關設施安全無虞後，即開始營運提供服務。

交通局表示，將督促市區公車業者依「台北市市區公車天然災害期間減（停）班次作業規定及例外處理原則」適時輸運乘客，非行駛公車專用道之路線公車，駕駛員應在無安全顧慮下，車輛行至站區稍作停等，確認無人欲上車後再駛離。

台北市24日停止上班上課，交通局公布得停止發車公車路線。（台北市交通局提供）

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